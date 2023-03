Eva Longoria, Wilmer Valderrama y Lin-Manuel Miranda se unen a la NHMC en pro de los latinos

La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) ha dado a conocer la primera alianza de sus miembros entre los cuales están incluidas las estrellas latinas: Aubrey Plaza, Diane Guerrero, Eva Longoria, Gina Torres, Gloria Calderón Kellett, Harvey Guillén, Ismael Cruz Córdova, Justina Machado, Lin-Manuel Miranda, Rosario Dawson y Wilmer Valderrama.

La NHMC Visionary Alliance (La Alianza Visionaria de NHMC) encabezada este año por Eva Longoria, Justina Machado, Wilder Valderrama y Lin-Manuel Miranda entre otros tiene un lema para este 2023 y es que los hispanos: “Somos la regla y no la excepción”. Esto para dejar de lado un poco la representación latina en distintas aristas artísticas en las cuales se dice que: “Los latinos estamos de moda” y entrar de lleno a temas reales sociales en conversación directa con las principales organizaciones importantes del país. View this post on Instagram A post shared by Wilmer Valderrama (@wilmervalderrama) View this post on Instagram A post shared by Lin-Manuel Miranda (@lin_manuel)

Visionary Alliance está formada por algunas de las voces latinas más dinámicas y célebres en el espacio creativo que están alineadas en su apoyo a la misión, la programación innovadora y la defensa de NHMC. Eva, Wilmer y Lin-Manuel conectarán, colaborarán y crearán oportunidades para el talento latino en la industria del entretenimiento a través de la programación de NHMC, incluido el Programa de guionistas de series y Latinx Stream Showcase. View this post on Instagram A post shared by NHMC (@nhmc_org)

“Estos miembros son visionarios por derecho propio que han allanado sus propios caminos en esta industria y, a lo largo de sus carreras, han sido campeones de lo que representamos y defendemos todos los días. Estamos comprometidos a continuar el trabajo para elevar a los creativos latinos, al mismo tiempo que abogamos por la representación y la inclusión en múltiples industrias y dentro de nuestro gobierno”, dijo Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la National Hispanic Media Coalition. View this post on Instagram A post shared by NHMC (@nhmc_org)

“La representación en la pantalla es importante: determina no sólo cómo nos ven los demás, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Estoy emocionado de unirme a la primera Alianza Visionaria a través de la Coalición Nacional de Medios Hispanos para que podamos dejar atrás las conversaciones sobre la mejora de la diversidad y la inclusión. Juntos trabajaremos activamente por un nuevo Hollywood que eleve las voces latinas e hispanas para que el mundo pueda ver la alegría, el poder y el corazón de nuestra comunidad en formas que todavía son muy raras. Los medios pueden marcar la diferencia en nuestro mundo y juntos podemos lograr un cambio real”, sentenció Eva Longoria. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

