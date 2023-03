Hijo de Lea Michele aún no está “completamente fuera de peligro”

El hijo de dos años de Lea Michele no se encuentra “totalmente fuera de peligro” tras ser hospitalizado hace unos días.

La reconocida participante de la serie Glee se tuvo que retirar de unas funciones de la obra de teatro Funny Girl, el cual protagoniza en Broadway, luego que su hijo Ever fue llevado al hospital.

Michele está casada con Zandy Reich, y Ever es hijo de ambos, este necesitó tratamiento por un problema de salud no revelado, y aunque Michele alegó que “está dirigida en una buena dirección” y regresó al teatro, parece que el niño de dos años no se ha recuperado del todo.

“Hola a todos. Les mando un rápido saludo desde mi camerino aquí. Estoy de regreso en Funny Girl esta noche. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Ha sido una semana muy larga y todavía no estamos completamente fuera de peligro con nuestro hijo, pero se dirige en una buena dirección y estamos muy, muy agradecidos”, dijo la actriz de 36 años en un video que compartió desde el backstage de la obra el sábado por la noche.

Lea Michele confirma su ingreso a ‘Funny Girl’ en Broadway tras salida repentina de Beanie Feldstein

Lea Michele ha confirmado que tomará el papel de Fanny Brice en el musical de Broadway Funny Girl. La noticia del ingreso de la actriz y cantante de Glee se da a un día de que la actriz Beanie Feldstein anunciara su salida repentina de la producción.

“Un sueño hecho realidad es una atenuación“, escribió Michele en Instagram. “Estoy increíblemente honrada de unirme a un elenco y producción increíble y de regresar al escenario para dar vida a Fanny Brice and Broadway”.

Desde el estreno de “Funny Girl”, Beanie había recibido muchas críticas por su trabajo arriba del escenario. Rumores de que la taquilla para la obra no eran buenos se intensificaron y es cuando se da este cambio. La propia Beanie lanzó un comunicado en Instagram donde confirmada su salida del musical.

“Dar vida a Fanny Brice en Broadway ha sido un sueño mío de toda la vida y realizándolo en los últimos meses ha sido una gran alegría y un verdadero honor“, publicó Beanie.

“En cuanto la producción decidió llevar el show en una dirección diferente, yo tomé la extremadamente difícil decisión de salir antes de lo anticipado“, continuó la actriz. “Nunca olvidaré esta experiencia desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerle a cada una persona que vino al August Wilson por el amor y apoyo que me han mostrado y nuestro maravilloso elenco y equipo de producción”.

