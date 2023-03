Britney Spears se recuesta en la arena usando un microbikini de hilos

Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video que ha encantado a sus seguidores y en el que aparece en la playa, luciendo su bronceado al usar un microbikini de hilos. Curiosamente ella agregó como fondo musical un tema de reguetón, “No me conoce”, interpretado por Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny.

La princesa del pop continúa con su vida cotidiana luego de los rumores que corrieron acerca de que pasaba por un periodo de inestabilidad y de que miembros de su familia planeaban una intervención. Ella compartió una foto del actor español Antonio Banderas, quien hace la voz de “el gato con botas” e informó en su mensaje que “Puss in boots” es una de sus películas preferidas: “Veo esta película casi cada noche !!! Puss in Boots👢!!! Así que cuando vi que esta foto apareció en mi teléfono me dije hmmmm 🤔 !!! Eso es muy cool 😉😉😉 !!!” View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

Britney ha obtenido más de 167,000 likes por un video en el que, usando botas blancas y un minivestido rojo, hace una sensual e improvisada coreografía al ritmo del tema “That’s the way love goes” de Janet Jackson. El mensaje con el que complementó el post fue: “Anoche tuvimos que cancelar la cena a causa de una tormenta, así que me puse mis botas tal y como like Antonio Banderas sugirió 😹😹😹 y escuché mi álbum favorito de cuando tenía 13 años… “JANET” 💿🎶 !!!” View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

