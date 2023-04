María Celeste Arrarás está considerando la política. Lo confesó en Siéntese Quien Pueda

La que fue estrella de Al Rojo Vivo y Primer Impacto, María Celeste Arrarás, dio una entrevista exclusiva al programa Siéntese Quien Pueda en la que le confesó a Lucho Borrego que le han hecho muchas propuestas para entrar a la política. Aunque no se ha animado, sí es algo que le llama mucho la atención y que hará (Ver la entrevista aquí).

“Pues mira yo nunca en mi vida he llegado a un momento que diga: -Se está acabando algo- Yo siempre he encontrado en cualquier etapa de la vida un encanto, una magia, una energía”, comienza contando María Celeste Arrarás sobre los nuevos proyectos que han llegado a su vida luego de su salida de Telemundo.

“Me han hecho acercamientos. Muchos acercamientos desde que dejé de trabajar en Telemundo y lo he considerado. Lo he considerado seriamente pero no me he lanzado… Número 1 todavía me estoy disfrutando de tener un poquito de asueto. De tener tiempo para mí de calidad de vida. De estar con mis hijos. De poderme amanecer con mis hijos desde las 4 de la mañana. Sin preocuparme que me debo despertar a las 6 para comenzar a indagar sobre las noticias del día“, aseguró María Celeste Arrarás. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

La estrella de la televisión además dijo que su vida cambió para bien y que le encanta este momento de descanso después de haberse dedicado por más de 35 años al periodismo. Admitió que ya duerme más de 8 horas y que su entorno le dice que luce fenomenal.

“¿Qué me hecho? Que no tengo estrés. Todo lo que te pueda decir es bueno”, concluyó de una manera muy honesta y feliz Arrarás. Por lo pronto es muy probable que sí la veamos en la política, tal como sucedió con su padre pero no se sabe con exactitud cuándo. La puertorriqueña dejó muy claro que está feliz disfrutando de este merecido descanso.

