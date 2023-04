Juicio a Trump sería en enero del 2024, pero ¿qué pasará antes?

El juez Juan Merchan estableció que sería en enero del 2024 el juicio al expresidente Donald Trump por los 34 cargos criminales que enfrenta en la Corte Criminal de Manhattan, pero antes hay varios procesos a cumplimentar.

El equipo de defensa, en voz del abogado Todd Blanche, solicitó que el juicio fuera la primavera del 2023, pero el juez Merchan no accedió a dicha petición, aunque dijo que la evaluaría tomando en consideración de los siguientes procesos.

La siguiente audiencia será el 4 de diciembre del 2023, a donde deberá acudir el expresidente Trump, a menos que la defensa convenza al juez de que no es necesaria la presencia del acusado o tenga una justificación irrefutable.

El caso The People of the State of New York vs. Donald J. Trump establece que el expresidente falsificó registros comerciales, a fin de ocultar “acciones delictivas” que no afectaran su imagen en 2016, durante la campaña presidencial.

Dichas acciones están relacionadas con el pago de $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, a fin de callar una relación que sostuvieron en 2006 y cuyo pago corrió a cargo del exabogado de Trump, Michael Cohen.

“Pagó encubiertamente $130,000 a una actriz de cine para adultos poco antes de las elecciones para evitar que diera a conocer un encuentro sexual con el acusado”, dice la acusación sobre el caso liderado por el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

El problema es que el pago se hico a través de una “empresa fantasma” que fue creada y operada desde un banco en Manhattan, por ello el caso se asienta en esa Corte de Distrito.

El caso criminal de Cohen permitió conocer que hubo movimientos financieros ilegales, como una “contribución a la campaña” del entonces candidato presidencial.

“Se hicieron entradas falsas en los registros comerciales de Nueva York para efectuar este pago, una acción separada de los registros comerciales de Nueva York para ocultar el pago”, se agrega. “El acusado DONALD J. TRUMP falsificó repetida y fraudulentamente los Registros comerciales de Nueva York para ocultar conductas delictivas”.

Las conductas no se refieren directamente al pago a Daniels, sino al motivo para “ocultar información dañina al público votante” durante las elecciones presidenciales de 2016.

Tras la lectura de los 34 cargos sobre los cuales Trump se declaró “no culpable”, los fiscales deberán entregar las pruebas que reunieron –en máximo dos semanas– al equipo de defensa de Trump, desde documentos relacionados al gran jurado y los testimonios presentados, como el de Cohen y Daniels.

El equipo de los fiscales todavía puede hacer más investigaciones sobre el caso y añadir testigos a su lista, mientras la defensa presenta mociones en un intento de desestimar los cargos, por ejemplo.

Hay distintos tipos de mociones, además de la desestimación, incluso la intención de trasladar el caso a otra corte, algo que tendrá que decidir el juez Merchan.

Debido a la indagatoria ya pública, es posible que al menos Cohen y Daniels sean testigos en el juicio.

¿Y Trump?

Debido a que la Constitución no impide que una persona acusada de algún delito compita por la presidencia, el exmandatario puede seguir con su campaña presidencial.

Trump tiene que analizar con su equipo legal cómo aplica una petición del juez Merchan, enviada como “advertencia”, sobre cómo se expresa del caso y quienes lo lideran.

Es posible que, si el expresidente no atiende ese llamado, los fiscales presenten una moción adicional y el juez Merchan tome otra decisión, incluso una orden específica.

