Jomari Goyso saca las garras y defiende a Francisca de quienes la acusan de victimizarse

El experto en moda Jomari Goyso demostró que su vínculo con la conductora de ‘Despierta América’, Francisca, va más allá de las pantallas y está dispuesto a defenderla de todos aquellos que quieran “manchar su imagen”.

Prueba de ello es su más reciente interacción en el programa conducido por Ingrid Gómez en la República Dominicana, donde no dudó ni un segundo en responder a todos aquellos que la acusan por presuntamente “victimizarse” ante la audiencia.

Y es que no podemos olvidar que Francisca LaChapel se volvió el blanco de críticas luego de cortarse el pelo en plena transmisión de ‘Despierta América’ para así dejar atrás los complejos que la acompañaron durante su juventud.

“Lo que vi que criticaron, y que no estuve de acuerdo, fue el hecho de, ¿por qué tienes que victimizarte si ya tú estás a otro nivel? Hazlo, pero sin victimización“, cuestionó Ingrid Gómez durante la aparición especial del español.

Con la honestidad que lo caracteriza, Jomari Goyso respondió contundente en pro de su amiga y compañera Francisca LaChapel.

“Podemos pretender, y muchos comunicadores pueden pretender, pero la realidad de este país es más la de Francisca que la de las comunicadoras. Francisca hizo algo, no por las comunicadoras, sino por esa niña que ese día veía la televisión y ya jamás le iba a pedir a su madre que le sanara el pelo. ¿Por qué? Porque Francisca, que viene de un barrio como ella, está en Despierta América, en televisión nacional y con el pelo rizado“, sentenció.

Sin embargo, el famoso decidió no darle foco a los detractores y enfocarse en el mensaje positivo que la dominicana envió al atreverse a hacer un cambio radical en su persona. “La que no entienda eso, no hablemos del tema porque uno no puede pelear con la ignorancia, y uno no puede pelear con la gente que le gusta hacer ruido por hacer ruido”, concluyó. “Orgulloso de ti, mi Francisca, te amo”.

