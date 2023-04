Britney Spears arremete contra entrenadora personal que criticó su cuerpo y la hizo llorar

Aunque no parezca cierto, lo es. Britney Spears sigue siendo objeto de tratos que distan mucho de un respeto hacia ella como persona. Meses recientes, la estrella del Pop decidió contratar a una entrenadora personal para mejorar su condición física, pero lo que recibió en el primer encuentro hizo que la cantante terminara por arremeter contra ella.

Según cuenta Britney Spears en su cuenta de Instagram a la que acude cada vez que quiere expresarse, la entrenadora llegó a su casa y le dijo que debía recuperar su cuerpo de la juventud. Esto sin tomar en cuenta la cantidad de años que han pasado y sobre todo la condición de la cual ha sido objeto la cantante los últimos 13 años de su vida. Además, la intérpete de “Slave 4 U”, “Oops!…I Did It Again” y “Toxic” dijo que la entrenadora también la tocó.

Asegura que le pellizcó la piel del abdomen y de las piernas indicándose que debía tonificar esa área. Britney se defendió diciendo que ella no tiene un cuerpo perfecto y que tampoco planea tenerlo. Además criticó las fotos que le hacen los paparazzis, en las que no sale en nada favorecida y en las que además quieren denotar que atraviesa serios problemas mentales, a su parecer.

“Mi auto se descompuso el otro día y salí diciéndole a Hesam que viniera de mi lado y los papanicolaus estaban allí. y tomaron fotos… ¡Parecía un idiota! ¡Mi expresión facial, la forma en que me inclinaba, el perro en mi estómago! Fue horrible porque sacaron una foto mía en una situación de indefensión, ¡así que por supuesto que me protejo a mí mismo! salí con una amiga y lo mismo!!! No se parecía a mi cuerpo y de ninguna manera estoy diciendo que mi cuerpo es perfecto, pero me tomé el tiempo hace 2 meses para encontrar una entrenadora y lo primero que me hizo fue literalmente… y ni siquiera estoy mintiendo… me pellizcó la piel del estómago y las piernas y me dijo que necesitaba recuperar mi cuerpo más joven… ¿¿por qué diablos hizo eso??? Me hizo llorar… obviamente no la contraté así que lo hice yo mismo!!! Hago ejercicio durante 45 min, 3 veces a la semana… ¡eso es todo!..” , fue parte de lo que escribió Britney Spears dándole una buena crítica a la entrenadora que asistió a su casa y que al final decidió no contratar.

