Gaby Espino sale a la playa y luce su cuerpo bronceado en microbikini rosa

Las altas temperaturas provocaron que Gaby Espino saliera a la playa para pasear un poco, y lo dejó ver en los recientes videos que publicó en sus historias de Instagram. Ella aparece usando un microbikini de color rosa mientras dice: “Miren esta playa, qué rico”.

En otro clip la bella actriz y conductora venezolana aparece metiéndose al mar y luciendo su perfecto bronceado, sin dejar de sonreír. A sus 45 años tiene un cuerpo muy tonificado, que ha logrado gracias a su estricta disciplina para practicar Pilates desde hace mucho tiempo. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino Portal 👑 (@gabyespinoportal)

Precisamente este año Gaby ha querido variar en sus rutinas para ponerse en forma, y hace unos días publicó fotos y videos que la muestran en el gimnasio de su casa, usando leggings con estampado y ejercitándose con pesas. El mensaje que escribió junto al clip fue: “A donde va la atención, la energía fluye..! Más nadaaaaa!” 😂😉🔥 View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

