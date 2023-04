“Decisiones triviales”: por qué estresan tanto y qué hacer al respecto

Una nueva investigación demostró que hay razones lógicas para sentirse agobiado o estresado al momento de tomar decisiones pequeñas o triviales del día a día.

Nos estresamos si tenemos múltiples opciones, ya que nos resulta difícil comparar y contrastarlas. Aunque sea mejor tener gran cantidad de alternativas, los psicólogos estadounidenses Sheena Iyengar y Mark Leeper aseguran lo contrario.

En uno de sus estudios, instalaron una mesa de prueba de mermeladas en un supermercado. Muchos más consumidores compraron una mermelada cuando se les dieron menos opciones.

Casi 30 % de los clientes compraron mermelada cuando el puesto tenía seis sabores, pero solo el 3 % de los clientes compraron mermelada cuando había 24 sabores.

Basándose en estos hallazgos, el libro del psicólogo estadounidense Barry Schwartz The Paradox of Choice: Why More is Less, argumenta que una gran cantidad de opciones puede causar ansiedad en las personas.

La experiencia es importante a la hora de tomar decisiones

Las personas a menudo carecen o creen que carecen de la experiencia necesaria para evaluar adecuadamente sus opciones. Particularmente las decisiones triviales en realidad pueden tener mucho en juego emocional.

Si bien cada factor es suficiente para crear estrés, cuando todos los factores se combinan, la ansiedad sobre la decisión solo se amplificará.

Otra línea de investigación se ha centrado en el vínculo entre las estrategias de decisión de las personas y el bienestar. Según los investigadores hay dos estrategias principales para la toma de decisiones

Maximizar: es una tendencia a tratar de encontrar la mejor opción.

Satisfacer: es una estrategia que termina una vez que se encuentra una opción aceptable.

Schwartz y sus colegas encontraron una relación negativa entre la tendencia a maximizar y los sentimientos de satisfacción con la vida.

Los maximizadores tenían más probabilidades de experimentar arrepentimiento posterior a la decisión. Esto se debe a que siempre están cavilando sobre lo que podrían haber hecho y cómo podrían haber tomado una mejor decisión.

Estos pasos pueden ayudarte a evitar el estrés en general: