Hija no reconocida de Xavier López ‘Chabelo’ confiesa cómo era su relación con su padre

A casi un mes de distancia del sensible fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’, su hija no reconocida, Lesly López habló del proceso de reconocimiento paterno y pensión alimenticia contra su famoso progenitor.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube “Inradiable”, donde la joven comenzó diciendo que ni siquiera conoce en persona a sus medios hermanos, y al enterarse de la muerte de su progenitor, solo mandó una corona de flores al funeral para no incomodar.

“Mi deseo era buscarlo y hablar con él para decirle que soy muy diferente a la Lesly de 18 años y que me perdonara por si en algún momento lo herí, y yo también lo perdonaba”, reveló.

Además, Lesly López confesó que la última vez que vió a Chabelo fue antes de cumplir la mayoría de edad, cuando aún continuaba el proceso legal para solicitar la pensión alimenticia.

“A los 16 o 17 fue la última vez que hablé con él y de verlo fue en el juzgado, fue doloroso. Siento que por mi decisión afecté su carrera y su imagen que era lo que él más quería, y por eso tomó esa actitud conmigo”, aseguró.

Lesly López convivió con ‘Chabelo’ un par de veces de niña

Lesly López también contó que a los 8 años se enteró que Chabelo era su padre y que tras aceptar su paternidad, convivieron varias veces, pero no la aceptó públicamente para que no se viera afectada su carrera.

“Fuimos después a su camerino, salimos y ya me tenía la dotación de Ricolino, estuvimos platicando, que la foto, fue muy rápido. En la obra de teatro, igual hablamos después de la obra, no me acuerdo si fuimos a cenar después. Quiero pensar que en el fondo sí quería estar conmigo, tenía mil y un razones por las que no y muy pocas por las que sí”, reveló.

