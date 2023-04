Investigación descubre la forma en que TikTiok puede afectar la salud mental

Ante la gran popularidad que ha ganado durante los últimos tres años, diversos investigadores se han preguntado si TikTok puede afectar o beneficiar la salud mental de los usuarios y ya han ofrecido algunas respuestas.

Según un estudio pionero realizado por investigadores informáticos de la Universidad de Minnesota Twin Cities, la plataforma de redes sociales de origen chino y su algoritmo único pueden servir tanto de refugio como de obstáculo para los usuarios con problemas mentales.

A través de entrevistas con usuarios de TikTok, el equipo de la Universidad de Minnesota descubrió que la plataforma proporcionaba a muchas personas una sensación de autodescubrimiento y comunidad que no podían encontrar en otras redes sociales.

Sin embargo, según los investigadores, el algoritmo de TikTok también mostraba una preocupante tendencia a exponer repetidamente a los usuarios a contenidos que podían ser perjudiciales para su salud mental.

TikTok se diferencia de otras plataformas de redes sociales en que se rige principalmente por un algoritmo de sistema de recomendación que muestra vídeos que cree que te gustarán en tu feed “Para ti”, en lugar de mostrar principalmente publicaciones de cuentas que sigues. Según los investigadores, esto puede ser bueno para mostrar más contenido que te guste, pero también puede conducir a una madriguera de contenido negativo de la que es casi imposible escapar.

“TikTok es malinterpretado por la gente que no usa la plataforma”, explicó Stevie Chancellor, autor principal del trabajo y profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Minnesota. “Piensan que es la plataforma de baile o el lugar donde todo el mundo recibe un diagnóstico de TDAH. Nuestra investigación demuestra que TikTok ayuda a la gente a encontrar información sobre la comunidad y la salud mental. Pero, la gente también debe ser consciente de su algoritmo, cómo funciona, y cuando el sistema les está proporcionando cosas que son perjudiciales para su bienestar”.

TikTok también puede afectar tu salud mental

“TikTok es una gran plataforma de contenidos sobre salud mental”, afirma Ashlee Milton, primera autora del artículo y estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Minnesota. “La gente tiende a gravitar hacia las redes sociales para encontrar información y a otras personas que están pasando por situaciones similares. Muchos de nuestros participantes hablaron de lo útil que era esta información sobre salud mental. Pero en algún momento, debido a la forma en que funciona el feed, va a seguir dándote más y más del mismo contenido. Y ahí es cuando puede pasar de ser útil a ser angustioso y desencadenante”.

Los investigadores descubrieron que cuando los usuarios entran en espirales dañinas de contenido negativo, a menudo no hay escapatoria. La interfaz de TikTok incluye un botón de “No me interesa”, pero los participantes en el estudio dijeron que no suponía ninguna diferencia en el contenido que aparecía en sus feeds.

Los participantes en la investigación también expresaron que es difícil discernir cuándo los creadores de TikTok están publicando contenidos emocionales o intensos sobre salud mental de forma genuina, o si sólo están “persiguiendo influencia” para ganar más seguidores y likes. Muchos participantes se vieron obligados a tomarse descansos o dejar de usar la plataforma por completo debido al estrés que les causaba.

Según los investigadores de la Universidad de Minnesota, todo esto no significa que TikTok sea malo. Pero, dijeron, es información útil a tener en cuenta cuando se utiliza la plataforma, especialmente con fines de salud mental.

