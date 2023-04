Trump podría no asistir al juicio de E. Jean Carroll por violación y difamación para no ser una “carga” para NY

El abogado de Donald Trump dijo que el expresidente “desea” comparecer en el juicio civil donde un jurado escuchará los reclamos de agresión sexual y difamación del columnista E. Jean Carroll en su contra, pero su asistencia no debería ser necesaria porque sería una “carga” sobre la ciudad de Nueva York y la corte.

La carta al juez del abogado Joseph Tacopina, citada por CNN, parece argumentar que Trump no debería asistir a su juicio civil sin decir que no lo hará.

“El acusado Trump desea comparecer en el juicio”, dice la carta, pero agrega “preocupación” de que la ciudad de Nueva York y la corte enfrentarían “cargas logísticas y financieras” para que un expresidente viaje con el Servicio Secreto y otras protecciones de seguridad al lugar.

“Para que aparezca el acusado Trump, su movimiento debería ser coordinado preliminarmente por un equipo de avanzada del Servicio Secreto con horas de anticipación cada día que esté presente, para que se pueda desarrollar un plan táctico”, como cerrar partes del juzgado, dijo Tacopina.

Tacopina planteó como ejemplo la interrupción que causó la reciente acusación penal de Trump en el tribunal estatal.

La selección del jurado comienza el próximo martes en la demanda de Carroll que alega que Trump la violó en un vestidor de Nueva York a mediados de la década de 1990 y luego la difamó años después cuando negó que hubiera ocurrido, dijo que ella no era su “tipo” y sugirió que ella inventó la historia para promocionar un nuevo libro. Trump ha negado todas las acusaciones en su contra.

Si lo llamaran a testificar, Trump se presentaría en persona, dijo Tacopina. Si no aparece, su equipo legal le pide al juez que le indique al jurado que no está obligado a asistir y que no estaría allí debido a las cargas logísticas.

Carroll planea asistir al juicio, dijo su abogado en una respuesta a la corte el miércoles por la tarde, donde el abogado criticó el razonamiento de Trump, pero indicó que no se necesitaba una aparición en vivo del expresidente para el juicio.

“De cualquier manera, la Sra. Carroll tiene derecho a reproducir la declaración de Donald Trump en el juicio”, escribió la abogada Roberta Kaplan, “por lo que no necesita que él testifique en vivo”.

