Watertok: qué debes saber sobre esta tendencia según nutricionistas

Lo nuevo de TikTok son videos de usuarios inventando varias “recetas de agua” para aumentar su consumo de H2O.

Mediante el uso de diferentes jarabes de sabores y mezclas de bebidas en polvo disponibles en el supermercado (por lo general, las variedades sin azúcar y sin calorías).

Los TikTokers están elaborando creaciones como “agua de pastel de cumpleaños”, “agua de pastel de piña al revés” y “agua de algodón de azúcar”. El hashtag #watertok ahora tiene más de 140 millones de visitas.

Por ejemplo, la creadora de TikTok, Tonya Spanglo, que usa el nombre de usuario @ Takingmylifebackat42, se ha hecho conocida por liderar la tendencia #watertok, compartiendo una variedad de bebidas a base de agua, incluida “agua de piña colada”.

La receta consiste en agua helada, tres bombas de jarabe con sabor a coco y un paquete de bebida en polvo con sabor a piña triturada. El video ha acumulado 3,6 millones de visitas y más de 3,000 comentarios desde que se publicó el 8 de marzo.

Y aunque puede ayudar a aumentar tu consumo de agua, dejar de beber refrescos o perder peso, hay quienes son escépticos y la desaprueban porque pudiera generar trastornos alimentarios.

Cómo watertok podría contribuir a trastornos alimentarios

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional capacitada en Harvard y autora de “This Is Your Brain on Food” dijo para CNBC que, aunque alcalinices o hagas brillar el agua, “en realidad ninguno de estos métodos cambia el efecto en tu cuerpo. [La tendencia actual] realmente no es tan diferente de beber Kool Aid”.

Naidoo aplaude que haya un movimiento creciente de personas que buscan aumentar su consumo de agua. Señala que el hecho de que los polvos y jarabes se anuncien como “cero calorías” o “cero azúcar” no significa que el resultado final sea el mismo.

Explica que los edulcorantes artificiales no son buenos para nuestro cuerpo y que muchos de estos son problemáticos para la salud intestinal.

Disfrutar de un paquete de edulcorante de vez en cuando no es un problema, dice Naidoo. Pero si necesitas depender de polvos y jarabes para alcanzar tus objetivos de hidratación, ahí es cuando pueden surgir problemas.

La nutricionista Frances Largeman-Roth, RDN, comparó la tendencia de las bebidas con el uso popular de Crystal Light en los años 80 y 90.

“Siento que #WaterTok podría ser la respuesta de 2023 a Crystal Light con personas que intentan para tener una experiencia de sabor placentera sin calorías ni carbohidratos (o muy pocos)”, dijo a Today.com.

