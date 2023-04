Competidora de ultramaratón es despojada de su medalla por usar un coche durante una carrera

El ultramaratón es una de las competiciones más extenuantes que existen, por lo que los ganadores son respetados y admirados, excepto Joasia Zakrzewski, una ultramaratonista que fue despojada de su medalla por hacer trampa.

Zakrzewski, una consumada ultramaratoniana australiana, fue despojada de la medalla de bronce y el trofeo ganados en una reciente carrera de 80 kilómetros después de que los organizadores se enteraran de que había utilizado un coche durante una parte del recorrido.

Joasia Zakrzewski, de 47 años, terminó tercera en la carrera 2023 GB Ultras de 80 km, de Manchester a Liverpool, el 7 de abril, e incluso posó con su medalla y trofeo tras cruzar la línea de meta a pesar de saber perfectamente que había infringido las normas de la competición.

Tras analizar los datos GPX, los organizadores de la carrera llegaron a la conclusión de que Zakrzewski había alcanzado una velocidad de 56 km/h durante un breve tramo de la carrera, lo que la hacía más rápida que Usain Bolt, el ser humano más veloz de la historia. Tras interrogar al personal de la carrera, a testigos y a la propia corredora, Joasia Zakrzewski fue descalificada y despojada de su medalla por ir en el coche de un amigo durante la carrera.

La competidora ofrece una explicación

La atleta escocesa afincada en Australia declaró a la BBC Scotland que sus problemas comenzaron tras volar desde Australia la noche anterior a la carrera. Se sentía mal y tenía un desfase horario muy acusado, pero decidió participar en el ultramaratón de todos modos. Hacia la mitad de la carrera empezó a sentir fuertes dolores en una de sus piernas y decidió abandonar el ultramaratón. Fue entonces cuando aceptó ir en el coche de un amigo a un puesto de control de la carrera para informar al personal de que abandonaba.

“Cuando llegué al puesto de control les dije que me retiraba y que había estado en el coche, y me dijeron ‘te odiarás a ti misma si lo dejas'”, relató Zakrzewski a la BBC. “Acepté continuar de forma no competitiva. Me aseguré de no adelantar a la corredora de delante cuando la vi, ya que no quería interferir en su carrera”.

Joasia Zakrzewski admite que cometió un grave error al aceptar la medalla de bronce y el trofeo por terminar tercera, además de sonreír para las fotos como si nada hubiera pasado, pero afirma que en ese momento no pensaba con claridad, porque estaba cansada y se encontraba mal. La atleta ha devuelto la medalla y el trofeo y ha pedido disculpas a la corredora cuyo puesto reclamó.

El escándalo de Joasia Zakrzewski conmocionó a la escena del atletismo internacional, ya que se trata de una atleta consumada con docenas de logros en su haber. Hace sólo unas semanas, pulverizó el récord mundial de kilómetros recorridos por una mujer en 48 horas.

