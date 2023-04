Republicanos de Florida avanzan con el duro proyecto de ley migratoria impulsado por DeSantis

La Cámara de Representantes de Florida, de mayoría republicana, está avanzando rápidamente con un proyecto de ley migratoria estatal impulsado por el gobernador Ron DeSantis, que endurece los requisitos de las empresas para verificar el estado migratorio de los trabajadores, toma medidas enérgicas contra la entrada de inmigrantes indocumentados al estado y requiere que los hospitales recopilen datos sobre si los pacientes están en el país legalmente o no.

El Comité de Comercio de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, votó el lunes 13 a 5 para aprobar el plan llamado “Inmigración Ilegal”(HB 1617).

El Comité de Política Fiscal del Senado abordará el martes la versión del Senado del mismo proyecto de ley (SB 1718), que fue presentado el domingo por la noche después de semanas de negociaciones entre los republicanos de la Cámara y el Senado.

La medida otorgaría $12 millones de dólares al programa de traslado de inmigrantes indocumentados a otros estados del gobernador Ron DeSantis, que recibió atención nacional por parte de conservadores republicanos y opositores demócratas, luego de que el gobierno de Florida pagó por volar a 50 migrantes, en su mayoría de Venezuela, desde Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Qué incluye el proyecto de ley migratoria de Florida

Entre otras medidas contra los inmigrantes, el proyecto de ley incluye:

— Todas las empresas con 25 o más empleados deberán utilizar el sistema federal E-Verify para verificar el estado migratorio de los trabajadores. Desde 2021, estas empresas deben usar E-Verify o lo que se conoce como formularios I-9.

— Endurecer las sanciones penales por transportar inmigrantes indocumentados a Florida. Si bien el proyecto de ley indica que los cambios tienen como objetivo frenar el contrabando de personas, los opositores plantearon la posibilidad de que personas, familiares y grupos, como iglesias, sean procesados ​​por transportar inmigrantes al estado.

— Requerir que los hospitales pregunten a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses o si están en el país legalmente. Se requeriría que los hospitales presenten informes sobre las respuestas al estado.

— Exigir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que tomen muestras de ADN de las personas detenidas con órdenes de detención federales de inmigración. Las muestras se enviarían al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.

El proyecto de ley migratoria atrajo la oposición y las críticas de una amplia gama de grupos, como Associated Industries of Florida, Florida Conference of Catholic Bishops, American Civil Liberties Union of Florida y Florida Immigrant Coalition, que incluso lanzaron una excepcional alerta de viaje a Florida ara inmigrantes.

