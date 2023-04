No habrá conexión mexicana en Sevilla: desmienten interés del equipo español por Santi Giménez

El interés por Santiago Giménez está más que claro, pues diversos rumores indican que diferentes equipos están tras sus servicios de cara a la próxima temporada. Sin embargo, quien no estaría tras los pasos del delantero azteca sería el Sevilla de España, donde hace vida Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Inicialmente, el programa de televisión español ‘El Chiringuito’ informó sobre el supuesto interés de Sevilla para la llegada de Santi Giménez. No obstante, ahora el Diario As, reseña que dicha información es falsa, pues indicó que no hay ningún tipo de acercamiento por parte del equipo al entorno del hoy por hoy delantero del Feyenoord.

Aunque esto no quiere decir que el futuro de Giménez esté 100% ligado con la institución de la Eredivisie, pues su buena actuación con el cuadro neerlandés lo coloca en la puerta de salida para así llegar a un nuevo club próximamente.

El delantero mexicano ha destacado con el cuadro de Feyenoord luego de haber agitado las redes en 12 oportunidades en la Eredivisie, torneo local. Además, a nivel de la Copa de los Países Bajos logró anotar otros tres. Para finalizar, en la Europa League, logró sumar cinco dianas más antes de caer eliminados en tiempo extra con su equipo a manos de la Roma de la Serie A.

Todo esto logrado por el azteca suma un total de 20 tantos en su primera temporada en Europa, algo que solo ha logrado anotar importantes jugadores aztecas como lo son Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis García, futbolistas mexicanos con más conversiones en su primera temporada en suelo europeo.

Sigue leyendo:

. “¡Qué pedazo de futbolista!”: Luis García felicita a Santiago Giménez por alcanzar su récord en Europa y lo alienta a ir por más

. Santiago Giménez reveló que su padre Chaco Giménez es su agente y será quien revise las ofertas de los clubes

. Santiago Giménez anota en el triunfo del Feyenoord sobre el Utrecht e iguala récord de Chicharito Hernández y Luis García