Aleida Núñez explota y envía un contundente mensaje a quienes la acusan de haber “arruinado” la victoria de Pepe Gámez

A solo unos días de haberse concluido la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ con Madison Anderson como ganadora, las miradas no han dejado de volcarse hacia Aleida Núñez, quien se ha vuelto el blanco de críticas por presuntamente arruinar el juego de Pepe Gámez y dejarlo así en tercer lugar de la competencia.

Es por esta razón que la actriz de historias como “Salomé” y “Las vías del amor” ha tomado varias medidas para no dar cabida a los malos comentarios, una de ellas ha sido desactivar sus comentarios en redes sociales.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente y los señalamientos no se han detenido. Como resultado, Aleida Núñez decidió tomar cartas en el asunto y enviar un contundente mensaje a sus detractores que ya ha dado mucho de qué hablar.

“A pesar de los golpes y la maldad que hay en la vida, en mi corazón jamás existirá el resentimiento y la venganza. Dios es grande y aunque momentáneamente quien hace daño resulta victorioso, el tiempo pone todo en su lugar. Mi intención jamás será perjudicar a nadie, solo les deseo mucho amor y bendiciones”, escribió la famosa a través de su cuenta de Instagram.

Además, Núñez aprovechó para agradecer a aquellos fanáticos que se han encargado de defenderla y enviarle palabras de aliento en este momento y a lo largo de su carrera artística.

Por su parte, el tercer finalista del reality, Pepe Gámez, se ha encargado de desmentir esta versión de los hechos, asegurando que su tórrido romance con la también cantante no está relacionado con su derrota.

“Yo estoy seguro 100% que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy también consciente que a lo mejor al público a algunos no les pareció la relación. Pues yo estaba ahí por ellos. El público era mi elemento más importante y respeto todas las opiniones, pero si la gente piensa que me perjudicó yo respeto a la gente que no le haya gustado”, dijo en una reciente entrevista.

Seguir leyendo:

• Aleida Núñez presume su figura usando un body de vinil negro y botas rojas

• Conoce la casa donde vivirá Aleida Núñez tras ser traicionada por Aylín Mujica en ‘LCDLF’

• Aleida Núñez se mete al jacuzzi de ‘La Casa de los Famosos’ luciendo sus curvas en baby doll de hilo dental