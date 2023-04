Belinda se graba en video y luce su figura al posar de perfil, usando enterizo azul y botas altas

Belinda volvió a ser parte del “2000s Pop Tour”, y antes de su actuación se grabó en video para compartirlo posteriormente con sus seguidores en Instagram. La cantante posó de perfil y lució su figura en un ajustado enterizo de color azul, complementando su outfit con botas brillantes.

El evento se llevó a cabo en Monterrey, y la cantante conquistó al público con un set list en el que destacaron éxitos como “Bella traición”, “Lo siento” y “Muriendo lento”. Posteriormente, en sus historias de esa red social también publicó un clip en el que se le ve asomándose por la ventanilla de la camioneta que la transportaba de regreso a su hotel, dispuesta a ver a sus fans para saludarlos y tomarse algunas selfies con ellos. View this post on Instagram A post shared by 2000’s POP TOUR (@2000spoptour) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días, con motivo de la promoción de la nueva temporada de la serie “Bienvenidos a Edén” -en la que lleva uno de los roles protagónicos- Belinda dio una entrevista a Vogue España, causando sensación por un clip en el que muestra lo que lleva en su bolso. Algunas de las cosas que no pueden faltar son spray nasal, gotas para los ojos, protector solar, agua termal, perfume y salsa Tabasco.

