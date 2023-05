Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 1 al 6 de mayo de 2023

Aries

En la carta del tarot te va a dominar el Sol, que sin duda dice que va a ser un mes lleno de sorpresas económicas y realizaciones en cuestión laboral, que no debes dejar que los pensamientos negativos dominen tu mente y cuando estés así trata de irte a tomar el sol en las mañanas.

Será un mes de crecimiento en lo amoroso con tu pareja ideal que es del signo de Capricornio, Leo o Virgo, que hablarás de formalidad. Cuidado con los enemigos ocultos, sé más prevenido en lo que dice de tu vida personal. Sales de viaje dos veces, tus días mágicos son 01, 10, 13, 21 y 30 de mayo; esos días brillaras más que nunca. Tu color de la abundancia el rojo y tus números de la suerte 06 y 12.

Ten cuidado con los dolores o golpes, recuerda que tu signo sufre huesos débiles por eso trata de tomar todas las precauciones. Te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja. Van a ser unos días de volverse enamorar y más tu signo que no sabe estar si alguien a su lado, recuerda que se vale pedir perdón y perdonar para estar en paz con los demás. Ten cuidado con los chismes o malas energías que van a estar rodeándote en este mes, trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades, recuerda que tu signo es el carnero y eso te hace ser presa de las malas personas.

En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. Recibes un reconocimiento por un proyecto nuevo de trabajo, trata de dormir más en este mes para que recuperes tu energía y deja a un lado el celular.

Tauro

En el tarot te salió la carta del Carruaje que te dice que es tu mejor mes del año y más porque estás de cumpleaños, pero esta carta te pide expansión y salirte de tu estado de confort, son tiempos de arriesgarse para ganar en cuestión de negocios propios. Esta carta del Carruaje te indica que no te detengas, que sigas adelante y que dejes atrás eso que te amarraba a no ser el mejor. Cambia de amistades y busca personas como tú para positivas. Tus mejores días son 02, 05, 19, 23 y 29 de mayo que serán los días de reinventarse y crecer más económicamente. Tu color de la abundancia es el azul fuerte, tus números mágicos son 02 y 09.

Tramitas tu papelería de visa o residencia, trata de asesorarte muy bien con un abogado. Te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones y utilidades, trata de invertirlo en ti en cuestiones de ropa o un buen carro, recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Te ofrecen matrimonio o vivir juntos, recuerda siempre piensa antes de actuar para que no te arrepientas después. Cuídate de dolores estomacales y problemas de la vista porque va a ser tu punto débil todo el mes.

Te llegan regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz, trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir, recuerda que el amor se da no se compra así no trates de impresionar y ser natural con esa persona que te interesa.

Géminis

En la carta del tarot te domina la Templanza que sin duda es la carta más conveniente para ti en este momento, te pide calma y serenidad al momento de enfrentar problemas en tu vida, que no te desesperes que ya vendrá la solución que estabas esperando. Esta carta te pide que te cuides de malos amores que te rodean y solo buscan hacerte daño. La carta de la Templanza es sin duda la oportunidad de ser mejor persona y no sabotearte tú mismo la felicidad. Te llega la oportunidad de trabajo fuera de tu país o cuidad, tus mejores días son 04, 08, 16 , 21 y 25 de mayo, que serán días increíbles para buscar más economía. Tu color es el amarrillo y tus números de la suerte son 07 y 23.

Recuerda que un punto débil de los Géminis es ser muy confiados así trata de limitar esa virtud. Recuerda que el amor eres muy difícil de complacer por tener esa dualidad en tu signo el gemelo y a veces pensar que con la persona que estás en ese momento es la ideal y conoces alguien más y te emociona más y eso por tu condición de signo, pero debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión así trata de ser más fiel contigo mismo y ser feliz.

Te llega un invitación para un viaje para este mes y será muy bueno para tu signo. Tendrás que arreglar papelería de identificación y seguro social y eso te ayudará a tener tus papeles en orden. Recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Recuerda que no tomar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energía.

Cáncer

En el carta del tarot te salió la carta del As de Bastos que sin duda te va a dar en este mes la seguridad de crecimiento en lo laboral, que te dice que tendrás propuesta de casamiento o formalidad en el amor. Esta carta el As de Bastos también te pide que dejes el drama en tu vida y seas más práctico para que puedas avanzar sin retroceder, que debes medir tu temperamento y dejar de controlar a todos y todo lo que te rodea. Tus mejores días son 01, 10, 15, 20, 25 de mayo que van a ser días de mucha abundancia económica y la solución de algún trámite legal que tenías pendiente. Tu color el verde fuerte y tus números mágicos son 05 y 40.

Te recomiendo que este día primero de mayo prendas una veladora amarrilla y te pongas algo de plata para que tengas mucha suerte todo el mes. Por fin resuelves una situación familiar que te tenía muy preocupado. Terminas de pagar tus deudas y empieza ahorrar, te llega un dinero extra por cuestiones de una deuda o pago de utilidades, ten cuidado con dolores de cabeza y cuello que van a ser ocasionados por el estrés.

Sigue con el ejercicio y la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, ten cuidado con tus pagos con tarjeta, sales de viaje y te invitan unos días a pasarla con tus amigos, recuerda que en el amor siempre va a llegar la persona ideal solo trata de no precipitarte en buscarla deja que solo el destino haga su labor.

Leo

En la carta del tarot te salió el Loco que te indica que debes de tener más madurez para tomar decisiones que van a cambiar tu futuro, es decir, que son tiempos de crecer mentalmente y saber hacia dónde te diriges. Esta carta también te recomienda que no retrocedas por nada y nadie, que tu sigas avanzando y que si las personas que están a tu alrededor no te quieren seguir es mejor hacerlas a un lado. También esta carta es la abundancia económica y la suerte en juegos de azar con los números 08 y 55 y tu color el naranja, tus mejores días para reinventarse en tu ámbito laboral es el 03, 06, 14 , 21 y 29 de mayo que van a ser de buena suerte.

Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido son muy desesperados por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones. Ten cuidado con el dinero trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Te viene un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera. Ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Cuidado con los pleitos en tu familia, sé prudente.

Virgo

En el carta del tarot te salió el Mago que sin duda te dice que pide que se te dará sin límites, que son tiempos de crecimiento en todo lo que vayas a realizar, que la buena suerte va a estar de tu lado para más crecimiento laboral y económico, que no dudes, que es el tiempo de hacer un patrimonio para tu futuro. Esta carta te recomienda poner un negocio propio que te va a funcionar de lo mejor, pero esta carta también te dice que son tiempos de cambiar de amores y amistades tóxicas que no te dejaban avanzar. Tus mejores días son 01, 07, 16,20 y 28 de mayo, tu color de la abundancia es el blanco y rojo y tus números de la suerte es el 12 y 20.

Te recomiendo en este día primero prender una veladora amarrilla y ponerse mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el mes. Recuerda dejar a un lado la flojera y poner en acción tu cuerpo y seguir con el ejercicio y las dietas para que veas de lo mejor en estos días y más como viene el verano poder lucir tu cuerpo.

Ten cuidado con dolores de migraña o dolor de cabeza, recuerda que tu signo siempre sufre de eso. Te llega la invitación de salir de viaje con tu familia, recuerda ser más profesional en tu vida de trabajo y no dejar que malas energías inunden tu vida. A los Virgos que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Cáncer que va a ser muy compatible contigo.

Libra

En la carta del tarot te sale la carta del Mundo, que te indica que este mes va a ser tuyo en todos los sentidos, es decir, que vas a poder lograr lo que tanto deseas en cuestión personal y profesional, que la carta del Mundo te recomienda sacar tu papelería de pasaporte y visa americana que va a ser un tiempo de salir de viaje, que también vas a poder tener alivio de cualquier enfermedad y que el amor verdadero vendrá a ti. Tus mejores días son 03, 09, 18, 21 y 27 de mayo, tu color de la abundancia es el rojo intenso, tus números mágicos son 03 y 11.

Te recomiendo este día primero poner una veladora amarrilla y ponerte mucho perfume y un limón verde en tu bolsa para que las buenas energías reinen en tu vida todo estos días. Siempre en el quinto mes del año a tu signo reina la abundancia económica y los cambios en lo personal como el amor así tendrás mucha suerte en tener una pareja estable y te piden matrimonio, recuerda que eres el mejor en cuestiones de comunicaciones y liderazgo así trata de tomar un curso en esas actitudes. Arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, recuerda que tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos es lo mejor mantenerse alejado de las malas energías.

Escorpio

En la carta del tarot te salió la Estrella, que sin duda por fin en este mes vas a poder tener solución a todos los problemas que venías pasando de tiempo atrás, que es sin duda la recompensa económica que tanto estabas esperando para estar estable en tu vida. Esta carta la estrella te indica que son tiempos de crecer en lo laboral y buscar nuevos horizontes que puedan darte mejor estabilidad. Te llega mucho dinero que no esperabas por un negocio o juegos de lotería con los números 13 y 24 y tu color el amarrillo, que tus mejores días son 02, 08, 13, 21 y 28 de mayo.

Ten cuidado con problemas de salud sobre todo en cuestión de hormonas y alteración de los nervios, trata de ir con tu médico. A veces piensas en dejar a tu pareja o divorciarte y recuerda que la decisión que tomes siempre será la mejor para que tu vida seas feliz. Te cambias de casa y decides remodelarla.

Te llegará un amor prohibido, o sea casado, en este mes y será de mucha pasión. Ya no trates de arreglar los problemas de los demás, solo da tu opinión para que no te llenes de energías negativas. Celebras el cumpleaños de un familiar, tendrás más contacto con lo espiritual eso te va a ayudar a sanar las heridas del corazón. Te regalan una mascota, recuerda que tu signo siempre tiene que estar contacto con la naturaleza para sentirte muy bien.

Sagitario

En el carta del tarot te salió el Ermitaño que te dice que son tiempos de estar pensando sobre qué te conviene más para tu futuro y dejar a un lado esas indecisiones que no te dejan avanzar. La carta del Ermitaño te da la buena señal que vas a poder arreglar todos tus asuntos que tenías pendientes en lo legal y laboral. Recuerda que a veces se tiene que estar un tiempo solo sin pareja para que te enamores de ti mismo y puedas valorar la vida. Sorpresa de la llegada de un dinero que no esperabas, tus números mágicos son 19 y 50, tu color de la abundancia es el azul intenso, tus días mágicos son 01, 07, 16, 21 y 29 de mayo.

Recuerda que en la vida debes ser ordenado y administrado con tu tiempo y así poder cumplir tus metas. Te recomiendo en este día primero prender una vela amarrilla y ponerte mucho perfume para que las buenas energías te sigan rodeando y estar creciendo más en lo económico. Cierras un ciclo en una relación amorosa y piensa en darte un tiempo para ti.

Terminas de pagar una deuda y por fin decide empezar a ahorrar. Recuerda tratar de poner en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van a invitar a ir de viaje en estos días. Te viene un examen para subirte de puesto y tener otra categoría. Le ayudas a tu padres, arreglas su pensión de seguros social, terminas de arreglar tu carro para venderlo, trata de dejar los vicios o el alcohol o trata de controlarlos más.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Juicio que son tiempos de madurar y dejar ya atrás esa forma de ser de no buscar tu estabilidad emocional y económica. Esta carta te indica que vas a poder lograr lo que tienes en mente como un nuevo trabajo. Estabilidad en lo económico y sobre todo poder arreglar asuntos de tu escuela como el título o maestría que sin duda el Capricornio es el signo con más capacidad de desarrollar proyectos nuevos en tu vida.

En el amor seguirás con tu pareja actual de la mejor manera, tus números mágicos son 30 y 53 tu color de la abundancia es el naranja y rojo, tus mejores días son 01, 10, 13, 21 y 30 de mayo. Te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja.

Van ser unos días de mucha felicidad, ten cuidado con el dinero y trata de no enseñarlo para que no te llenes de envidias, sé más discreto. Ten cuidado con los chismes y malas energías que van a estar rodeándote en este mes, trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades, recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace pasar malos momentos.

En tu familia sabrás de un divorcio que les darás mucho apoyo emocional. Es el momento de tomar la decisión de ser feliz y si quieres a esa persona dáselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Recibes un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo y te pagan tus utilidades, trata de seguir con el deporte y una buena dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Acuario

En la carta del tarot te salió el As de Oros que sin duda es el tiempo para ti en lo profesional y el hacer más dinero en todos las formas que no seas tan conformista y busques ya tu mejor momento en lo laboral. Son tiempos de tener una pareja estable en lo sentimental y ya dejar de ser el conquistador y coqueto del Zodiaco. Tus mejores días son 03, 12, 19, 20 y 29 de mayo, tu color de la abundancia es el verde y tus números mágicos son 35 y 77.

Te recomienda esta carta poner un negocio propio y empezar a ver la compra de una propiedad o coche nuevo para que te des golpes de abundancia. Estos 31 días van a ser de renovar tu energía positiva por eso te recomiendo en este día primero de mayo prender una vela de color amarrilla y usar mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo.

Tramitas tu papelería de visa o pasaporte, te llega un dinero extra por cuestiones de unas comisiones y utilidades, trata de invertirlo en ti. Te buscan tus superiores en tu trabajo para darte un nuevo puesto y mejor sueldo, recuerda siempre tener una buena actitud de sobresalir. Cuídate de dolores de espalda o huesos porque va a ser tu punto débil todo el mes, así trata de ir con tu médico. En cuestiones de familia sabrás de un embarazo de una hermana que te hará muy feliz, te regalan una mascota y piensas mucho en alguien de Aries o Libra, trata de platicar con esa persona y quedar en paz.

Piscis

En el tarot te salió la carta del Emperador que te dice que va ser tu gran mes, es decir, llevar hasta el límite tus conocimientos para tener un mejor desempeño laboral y escolar, que te vendrán grandes sorpresas económicas que te ayudarán a estar mejor en cuestión de tu economía. Esta carta también te indica que las personas que no te valoraban se van a ir de tu lado y vendrán a ti personas más positivas y con más fuerza espiritual. Tus mejores días van a ser 01, 08, 15, 21 y 29 de mayo, tu color de la abundancia es el rojo y azul, tus números mágicos 17 y 23.

Así que esperas un gran mes en cuestión de cambios positivos en el trabajo, te vuelves a enamorar de alguien del signo de Tierra que va a ser muy compatible contigo, recuerda que tu signo como son dos peces y siempre necesitas de una pareja para sentirte completo en tu vida. Trata de guardar dinero para tus pagos de tarjeta, cuídate de las traiciones en cuestiones de amigos de trabajo recuerda no tenerles toda la confianza.

Haces cambios en tu casa y compras muebles, te busca un familiar para invitarte a una boda. Van a ser 31 días de estar en constante renovación personal, así trata de tener más comunicación con lo divino por eso te recomiendo que este día primero de mayo te pongas ropa de color blanca y prendas una veladora de color amarrilla para reine en tu vida la prosperidad. Mandas arreglar tu carro de una llanta y los frenos para poder salir de viaje. Piensas en tener ya un hijo aunque sea tu como padre soltero.

