Luis Pérez, el quarterback mexicano y campeón de la XFL que inspiró a The Rock

Luis Pérez, el quarterback de origen mexicano y actual campeón de la XFL, inspiró con su historia al popular actor Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock. Así lo dio a conocer el atleta en entrevista con Espn.

Pérez, nacido en San Diego y de padres mexicanos, aseguró que cuando The Rock le entregó el trofeo de la XFL, aprovechó la oportunidad de decirle unas palabras. “Toda mi familia estaba viendo y The Rock me dio la mano, me dio unos consejos y me dijo que mi historia lo inspiró. Cuando The Rock dice algo así, te pones a pensar que estas viviendo un momento surrealista“, afirmó en la citada entrevista.

Cabe destacar que The Rock es junto con su socia, Dany García y la firma de inversiones RedBird Capital, el propietario de la XFL, liga de fútbol americano que se juega paralela a la NFL. “Es un momento que nunca en la vida voy a olvidar, tenía como 40 familiares ahí en el juego y poder estar ahí y ganar también el MVP fue algo muy bonito e inolvidable“, dijo.

Luis Pérez festejó con su familia su premio a Jugador Más Valioso y el campeonato de la XFL 🏈🏆.



Vía: @espn pic.twitter.com/MBgGm3QSfs — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 14, 2023

Luis Pérez condujo al equipo de Arlington Renegades al campeonato de la XFL luego de imponerse a los DC Defenders, en un juego en el que fue nombrado como el MVP. Cabe destacar que el jugador se unió a la franquicia a mitad de temporada y desde allí comenzó a rendir los frutos necesarios.

Pérez invitó a todos los niños mexicanos a luchar por sus sueños y a no darse por vencidos, intentarlo siempre una y otra vez. Además aseguró que hay posibilidades de que juegue en la NFL y que en estos momentos su agente se encuentra en conversaciones para lograr ese objetivo.

