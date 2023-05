McCarthy buscará a través de su equipo “finalizar las negociaciones” sobre el techo de deuda

El reloj no detiene su camino y Estados Unidos está a ocho días del 1 de junio, fecha en la que el Departamento del Tesoro se podría quedar sin dinero par seguir pagando las obligaciones gubernamentales, lo que no solo provocaría una crisis económica interna, sino también externa.

Para evitar una “catástrofe” financiera, el presidente de la Cámara de Representantes enviará este miércoles a su equipo de negociación republicano a la Casa Blanca para “tratar de finalizar las negociaciones” sobre el techo de deuda.

En entrevista con la prensa, Kevin McCarthy señaló que “hay una serie de lugares en los que todavía estamos muy separados. Quiero decir, no parecería que fuera a ser tan difícil“.

La decisión de McCarthy llega horas después de que las negociaciones entre sus asesores, y los de la Administración Biden no llegaron a nada el martes.

Muy temprano, mientras McCarthy se dirigía al Capitolio, el medio antes citado lo abordó para conocer en qué punto se encuentra la conversación, a lo que dijo “todavía siento que son productivas las conversaciones”.

E incluso admitió que no ha cruzado palabra alguna con Joe Biden desde el lunes.

“Tengo la esperanza de que regresen y se den cuenta de lo que el público estadounidense también les está diciendo, que no se puede tener el porcentaje más alto de deuda y gastar la mayor cantidad de dinero mientras se obtiene la mayor cantidad de ingresos. Tienes que cambiar ese comportamiento, tal como lo harías en cualquier hogar. Y tengo la esperanza de que cuando vengan, si regresan hoy, se den cuenta de eso”, dijo McCarthy.

ABC News reportó que el representante Garrett Graves de Louisiana tiene claro que el tiempo no está jugando a su favor, “mire, puede comenzar a contar los días y no hay duda, estamos llegando al momento crítico. Hemos estado tratando de ver las cosas de manera diferente, tratando de generar nuevas ideas. Reconocemos la urgencia aquí, pero también reconocemos a la Cámara con un paquete sólido sobre la mesa que ahorra fondos”.

McCarthy también señaló que los demócratas no quieren “salir de su adicción al gasto” y aunque no reveló cuánto desea recortar, sí dijo que los “los demócratas ni siquiera quieren gastar menos, quieren gastar más y eso no es razonable”.

Mientras que los negociadores buscarán una salida pronta a esta situación, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, volvió a hacer mención sobre lo que podría ser el día en que Estados Unidos deje de pagar su deuda, además, añadió que es “difícil ser preciso” sobre lo que sucederá alrededor de esa fecha.

