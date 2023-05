Una escuela de Florida prohibió el poema inaugural de Amanda Gorman “The Hill We Climb”

Una escuela de Florida prohibió a los estudiantes de primaria leer “The Hill We Climb”, el poema escrito y recitado por Amanda Gorman en la toma de posesión de Joe Biden como presidente, en un nuevo acto de censura de autores, libros y contenido educacional para la enseñanza primaria.

El poderoso poema, que fue elogiado internacionalmente, fue uno entre las varias obras prohibidas en la biblioteca escolar del condado de Miami-Dade, después de que una madre se quejara de que los textos censurados eran “adoctrinamiento” y que hacían referencia a la teoría crítica de la raza, la ideología de género y los “mensajes indirectos de odio”, según Miami Herald.

Amanda Gorman, nacida en Los Ángeles, en 1998, es una poetisa y activista estadounidense, laureada como Poetisa Nacional Juvenil. Su obra se centra en cuestiones de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana. ​Publicó el libro de poesía “The One for Whom Food Is Not Enough” en 2015. En enero de 2021, se convirtió en la poetisa más joven en leer en una investidura presidencial, leyendo su poema The Hill We Climb (La colina que escalamos) en la toma de posesión de Joe Biden.

Una madre censura la obra de autores afroamericanos y latinos

Daily Salinas fue quien reclamó el retiro de los textos a la dirección de la escuela Bob Graham Education Center, en Miami Lakes, según informaron varios medios de Florida.

Gorman dijo el miércoles en un mensaje publicado en las redes sociales: “Estoy destrozada. Debido a la queja de uno de los padres, mi poema inaugural, ‘The Hill We Climb’, ha sido prohibido en una escuela primaria en el condado de Miami-Dade, Florida”, escribió.

“Y seamos claros: la mayoría de las obras prohibidas son de autores que han luchado durante generaciones para llegar a las estanterías”, continuó Gorman. “La mayoría de estas obras censuradas son de voces queer y no blancas. Escribí ‘La colina que subimos’ para que todos los jóvenes pudieran verse en un momento histórico. Desde entonces he recibido innumerables cartas y videos de niños inspirados en ‘The Hill We Climb’ para escribir sus propios poemas”.

Según documentos publicados por Florida Freedom to Read Project e informados por primera vez por el Miami Herald, el poema fue retirado de circulación después de que uno de los padres afirmara en marzo que “no es educativo y tiene mensajes de odio indirectamente [sic]”.

La misma madre presentó desafíos a otros cuatro libros: The ABCs of Black History, de la escritora Rio Cortez, una autora premiada por su poesía y sus obras para niños; Cuban Kids, de George Ancona, un ensayista fotográfico estadounidense y creador de libros ilustrados para niños, hijo de inmigrantes de México; Countries in the News Cuba, de Kieran Walsh, profesor y director del Centro Irlandés de Gerontología Social (ICSG), Universidad de Galway, en Irlanda y Love to Langston, de Tony Medina, un poeta, novelista gráfico y autor de libros para niños y jóvenes.

La denuncia también atribuyó incorrectamente la autoría del poema de Gorman a Oprah Winfrey.

A Gorman no solo le molestó la “censura” ejercida por la escuela, sino la equivocación del denunciante con Oprah Winfrey, según se lee en su mensaje en las redes.

La retirada de libros de las escuelas públicas de Florida por quejas de padres de alumnos que alegan que sus contenidos son adoctrinamiento progresista está a la orden del día, basadas en las leyes promovidas por su gobernador Ron DeSantis.

Son leyes que dan a los padres un mayor poder de decisión sobre el contenido en el sistema de educación y otras leyes que prohíben directamente determinados contenidos, como la orientación sexual o la identidad de género.

El poema recitado con motivo de la toma de posesión de Biden reza: “Nosotros, los sucesores de un país y una época en la que una niña negra flaca descendiente de esclavas y criada por una madre soltera puede soñar con convertirse en presidente”.

El sistema de enseñanza pública del condado Miami-Dade recurrió a las redes sociales para señalar que “con el fin de garantizar una información precisa” la entidad educativa se ve obligada a aclarar que el libro “nunca fue prohibido o eliminado de una de nuestras escuelas”.

La entidad matiza que el texto “está disponible en el centro de medios como parte de la colección de grados intermedios”.

Gorman confirmó en Instagram que planea unirse a Penguin Random Publishing y Pen America en una demanda federal para luchar contra las limitaciones y prohibiciones de libros en Florida y todo el país.

“Prohibir libros es censura. Es el límite de la libertad estadounidense y todos deberíamos posicionarnos contra ese tipo de actos”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que subrayó que tanto el presidente Biden como su Administración apoyan a la autora.

La polémica surgió el mismo día en el que el gobernador republicano de Florida Ron DeSantis anunció oficialmente su intención de competir para ser el candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Con información de Wikipedia, The New York Times y Rolling Stone

