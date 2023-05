Hombre que mató a dos hermanos hispanos de Florida en 2010 es condenado a cadena perpetua

Este viernes el exconductor de un camión de helados Michael Keetley fue condenado a cadena perpetua por haber matado a los hermanos hispanos Juan y Sergio Gitrón, de 28 y 22 años respectivamente, e intentar hacer lo mismo con otras cuatro personas el Día de Acción de Gracias de 2010, informó NBC News.

A 12 años del ataque, el juez Christopher Sabella reconoció que “este ha sido un camino muy largo y un caso muy difícil. Lo que muestra que las víctimas en este caso es que la justicia no siempre es rápida, pero finalmente se hace justicia”.

Keetley fue sentenciado a cada perpetua por cada uno de los seis cargos que enfrentó, sin posibilidad de libertad condiciona. Esta acusación llega después de haber sido condenado el pasado marzo por dos cargos de asesinato y cuatro cargos de intento de asesinato.

El hecho se produjo en la ciudad de Ruskin, en el condado de Hillsborough, al oeste de Florida, cuando Keetley fue golpeado, tiroteado y robado por dos hombres enmascarados mientras trabajaba en su camión de helados.

El exchofer intentó vengase de sus agresores y al día siguiente, durante una de las celebraciones más importantes entre los estadounidenses, disparó en una vivienda donde presumía estaban las personas que lo robaron $12,000 dólares.

Una de las fiscales a cargo del caso señaló en el primer juicio que Keetly llegó a la vivienda del tiroteo vestido de negro, con una camiseta con la palabra “Sheriff” y preguntando por alguien llamado “Creeper”. Relató que los latinos, que estaban de fiesta, creyeron que era un agente e intentaron mostrar sus identificaciones, pero que él no esperó y comenzó a dispararles uno por uno.

Después de una investigación policial, las autoridades indicaron que ninguno de los seis hombres tenía nada que ver con el asalto al camión de helados.

La defensa de Keetley argumentó que su cliente no fue capaz de cometer un ataque debido a las heridas que sufrió durante el asalto a su camión e incluso, reveló el medio antes citado.

“Esta es nuestra defensa, Michael Keetley no es culpable porque no lo hizo. Michael Keetley no lo hizo, no pudo hacerlo. No es medicamento capaz”, dijo el abogado John Grant durante el juicio.

La madre de Sergio y Juan, Paz Quezada, se dirigió a Michael Keetley durante la audiencia y le recordó que “tomó la mitad de mi vida (y) destruyó mi corazón. Mis hijos eran lo único que tenía. Los amaba con todo mi corazón”.

Quezada le dijo a NBC News que la sentencia de Michael Keetley es el mejor regalo de cumpleaños que “Dios le pudo dar” y que seguirá luchando por sus hijos “nunca los olvidaré”.

