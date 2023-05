El libro de memorias de Tina Turner logra buenas ventas tras el fallecimiento de la cantante

El 24 de mayo falleció a los 83 años la cantante estadounidense Tina Turner, y a partir de ese día ha habido un gran interés en varias generaciones por escuchar su música; sin embargo, muy aparte de las descargas de sus canciones, su libro de memorias I,Tina, ha logrado buenas ventas en Estados Unidos, colocándose en las listas de los best-sellers.

I, Tina fue lanzado originalmente en 1986, cuando la reina del rock and roll estaba en pleno apogeo a nivel mundial. Ella escribió el libro junto con el periodista Kurt Loder (conocido por estar a cargo durante mucho tiempo de la sección de noticias del canal MTV), narrando su humildes orígenes en Nutbush, Tennessee, su matrimonio con el músico Ike Turner, los abusos que sufrió al ser víctima de violencia física y psicológica, y su regreso triunfal al mundo de la música en 1984.

El libro de memorias de Tina Turner también fue en el que se basaron los guionistas de la película biográfica “What’s love got to do with it”, estrenada en 1993. Adicionalmente a las ventas de esa publicación el público también ha comprado Happiness becomes you: a guide to changing your life for good, una obra de superación personal que la cantante lanzó a la venta en 2020. Se espera que en los próximos días varias de sus canciones regresen a las listas de éxitos, junto con algunos de sus álbumes más representativos de su larga carrera musical.

