Ninel Conde presume su bronceado usando un microbikini blanco

Ninel Conde siempre busca la manera de acaparar las miradas de sus fans en Instagram, y ahora lo hizo con un video que la muestra usando un vestido lleno de flecos que dejó ver su microbikini blanco. Ella posó en Tulum, donde se realizan las grabaciones del reality show “Secretos de las indomables”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

El bombón asesino lució su tonificado cuerpo con una variante de ese sexy atuendo, cuyas aberturas en la parte posterior le permitieron lucir al máximo sus atributos. Junto a las fotos que compartió ella escribió el mensaje: “Sólo fracasas cuando dejas de intentarlo”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Una de las prioridades de Ninel Conde para lucir espectacular es tener un tono perfecto en su bronceado, y por ello mostró en un video grabado por ella misma los momentos previos a una sesión en la cabina especial. Ella optó para la ocasión por un bikini de hilos: “Inicié con mi broceado para arrancar este proyecto el día de hoy, que será en la playa y con mucho bikini, así que hay que iniciar como todo un bombón asesino”.🔥🔥 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: