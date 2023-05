Alvin Bragg pone freno al intento de Trump de llevar el caso del dinero secreto a la corte federal

Hace un mes los representantes legales de Donald Trump argumentaron que el caso de su cliente no podía ser juzgado en un tribunal estatal porque la supuesta conducta ocurrió mientras el magnate se desempeñaba como presidente, por lo que solicitaban que el caso fuera trasladado a una corte federal.

La intención de la defensa de Trump es llevar el caso a un grupo potencial jurados mayoritariamente demócratas de Manhattan, lo que permitiría que el caso no fuera tan agresivo.

Sin embargo, el fiscal general de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dio una respuesta que seguramente provocó caras largas, porque se opuso a que el caso sea trasladado.

A través de unos documentos judiciales, a los que tuvo acceso The Hill, los fiscales de Manhattan respondieron que el caso debe continuar en la corte estatal y resaltaron que, “la supuesta conducta criminal de Trump no tenía conexión con sus deberes y responsabilidades oficiales como presidente, sino que surgió de sus acciones no oficiales relacionadas con sus negocios privados y conducta preelectoral”.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con su reembolso a su entonces abogado, Michael Cohen, por un pago secreto de $130,000 dólares realizado justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El medio antes citado indicó que de acuerdo con la ley federal, “los oficiales federales pueden trasladar los procesos penales de un tribunal estatal a uno federal cuando las acusaciones se relacionan con un acto oficial y plantean una defensa federal plausible”.

Bragg explicó que “bajo estas circunstancias, el acusado no ha podido establecer que la conducta criminal alegada aquí esté relacionada con cualquier acto realizado bajo el pretexto de la Oficina del Presidente“.

“La supuesta conducta delictiva del acusado aquí está igualmente divorciada de cualquier deber o responsabilidad oficial: el esquema preelectoral y el pago de $130,000 dólares a una actriz de cine para adultos fueron anteriores a la toma de posesión del acusado, y sus acciones posteriores a la toma de posesión se derivaron todas de esta conducta previa a la toma de posesión, en lugar de cualquier deber presidencial, porque el acusado trató de ocultar los hechos y reembolsar los pagos que precedieron a su tiempo en el cargo”, escribieron los fiscales.

Hasta el momento, Trump no se ha manifestado respecto a esta declinación que le hizo Bragg, pero se espera que tan pronto encuentre las palabras correctas aparezca en escena.

El juicio está programado para comenzar el 25 de marzo de 2024.

