Lizbeth Rodríguez de “Exponiendo Infieles” empodera a las madres solteras de la comunidad LGTBQIA+

En este Mes del Orgullo LGBTQIA+, donde se celebran y se defienden más que nunca los derechos humanos de la comunidad, la aplicación de citas de los latinos de Tinder, Chispa, unió fuerzas con la modelo, actriz e influencer Lizbeth Rodríguez. Misma que abrió su intimidad en una entrevista exclusiva para La Opinión.

Una de las premisas de Chispa es que los solteros puedan vivir libremente el amor y las relaciones interpersonales. Aún en la época moderna que vivimos, el tabú y el rechazo para personas de la comunidad LGBTQIA+ sigue estando presente. Una de las estrellas del reality show de “La Venganza de los Ex: VIP” contó qué significa ser madre soltera bisexual y cómo lo percibió la sociedad cuando decidió hacerlo público.

“La verdad yo nunca me vi abiertamente bisexual… Ni siquiera pensé, pues, que esta atracción llegara, pues sabes, todo esto empezó como un juego. Era así medio curiosa, las fiestas, las amigas y fue evolucionando. Y luego yo siempre estoy como en un constante análisis personal. Leo mucho, investigó mucho. Me analizo mucho, ¿sabes? Como qué estoy viviendo, si soy feliz, si no, qué me gusta, qué me apasiona y en esta constante búsqueda me di cuenta que sí, realmente era una atracción genuina hacia la persona, aseguró la conductora de “Exponiendo Infieles“.

Liszbeth Rodríguez: “Debes abrazar tu verdadero yo”

“Realmente no importaba cómo lucía una persona por fuera, si por dentro era alguien con el que yo quería pasar tiempo, con quien quieres compartir, con quien quieres hacer, quieres desear”, Lizbeth Rodríguez.

A través de la entrevista contó cómo no todas las nuevas plataformas brindan apoyo a la comunidad LGBTQIA+. Le pareció interesante la propuesta de Chispa, de promover a relacionarse desde la aceptación y el respeto al otro. Por eso, la aplicación de citas sigue creciendo y siendo la preferida de la comunidad hispana en los Estados Unidos.

“A medida que uno se acepta, que se conoce, que sabe quién es y hacia dónde va, yo creo que no hay tabú, ni ninguna injerencia cultural que pueda predominar ante a claridad de tus sentimientos, ante la calidad de tus emociones…”, sentenció la y la también estrella mexicana de OnlyFans.

Lizbeth se sincera sobre la discriminación a la comunidad LGTB

Según una encuesta reciente entre usuarios de Chispa app, la mayoría (60,3%) informó que los temas LGBTQIA+ no se discutían en la infancia. Un 39% de los encuestados reconoció que se discrimina a la comunidad dentro de la propia comunidad hispana. Una cifra alarmante tomando en cuenta que nos caracterizamos por una idiosincrasia cándida y familiar.

Sin embargo, en el estudio que reveló el “Tinder de los hispanos”, también se encontró que 1 de cada 4 usuarios de Chispa está abierto a salir con personas LGBTQIA+. Esta proporción era impensable hace escasos años atrás.

“La gente siempre va a tener algo que decir, de cualquier tema y no importa. Tanto si eres vegano o vegetariano. Si amas el ejercicio o si, no si me explico. O sea, siempre te están cuestionando. Entonces, si a ti te place disfrutar de tu sexualidad, tener encuentros de repente (en espacios seguros, obviamente)… Pero si a uno le nace de repente un flirteo, puedas decir: -¿Sabes qué? Hoy tenga ganas de sonarme una chica o de sonarme un chico…”, aseguró la influencer, dejando claro el hecho de que la apertura de aplicaciones como Chispa ha ayudado a las personas tengan esta mentalidad de libertad.

Lizbeth y Chispa invitan a salir a celebrar el Mes del Orgullo

“Yo soy superrevolucionaria. A mí me encanta ondear la bandera, me encanta marchar, me encanta exigir, alzar la voz, conmemorando a todas las personas que han llevado su vida al final, porque hoy podamos decir libremente: -¡Soy bisexual!”, agregó.

Justo la app lanzó una nueva colección de stickers en honor al “PRIDE“. También los que tengan cercanos a la comunidad LGBTQIA+ y quieran apoyarlos en este Mes Del Orgullo, pueden usar el sticker de “Ally”.

