“Tenemos una media buena”: ‘Cholo Simeone revela su promedio de relaciones íntimas en un mes

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, concedió una entrevista para el programa radial ‘El Partidazo de Cope’ y durante una extensa conversación surgió el tema de las relaciones sexuales y los futbolistas.

Luego de un rato de dialogando con el periodista Juanma Castaño, el colaborador Joseba Larrañaga se adentró con una creativa forma de realizar el planteamiento. “Dice un estudio que el español, la española, mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?”.

La respuesta del argentino no tuvo desperdicio y de una forma muy relajada opinó sobre un tema que cada vez viene siendo menos tabú en el fútbol y el deporte de élite. “¿Cuántas dijiste? 56… 56 al año… ¿Cuántas son al mes? ¿Cuatro al mes? Cuatro al mes no. Con cuatro veces al mes no puedes jugar en mi equipo”, dijo entre risas el entrenador.

“¿15 al mes?”, preguntó uno de los presentes en la cabina. “No lo voy a decir… pero tenemos una media buena”, contestó Simeone sobre el promedio de relaciones sexuales que mantiene con su esposa, la modelo Carla Pereyra. La pareja arriba a su noveno año de relación y son padres de dos niñas.

🔴⚪️ @Simeone y el sexo, en @partidazocope



😳 "¿Menos de 4 veces al mes? ¡No! Si es menos no puedes jugar en mi equipo"



😂 "No voy a decir cuántas veces, pero tenemos una media buena"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YZ74zULY9Z — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 1, 2023

Simeone junto a su esposa tras ganar la UEFA Europa League en 2016. Foto: Catherine Ivill/Getty Images).

La entrevista de Simeone se dio en horas de la noche del pasado domingo, ya con LaLiga definida a favor del FC Barcelona a falta de una jornada que se disputará el domingo. El Atlético de Madrid visitará al Villarreal en el último compromiso de la campaña. Los ‘Colchoneros’ son terceros en la tabla general con 76 unidades.

Las relaciones sexuales y su incidencia sobre el rendimiento físico en los jugadores de élite ha sido motivo de estudio en los últimos años y varios análisis han determinado que ocasionan desgaste. Sin embargo, diversos entrenadores de envergadura han restado importancia a este aspecto y se han mostrado a favor, siempre y cuando los futbolistas no se sobre esfuercen.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el estratega de la selección española en ese momento, Luis Enrique, se mostró a favor de las relaciones sexuales antes de los partidos. “Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal (…) con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien (…) con sentido común, cada uno con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad”.

Sigue leyendo:

· Gerard Piqué enciende las redes sociales por aconsejar a los jóvenes que “foll** mucho”

· Benjamin Mendy utilizó una analogía con Brad Pitt para defenderse de las múltiples acusaciones de violación: “Las mujeres venían a mí”

· La confesión de Giorgio Chiellini: “Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”

**