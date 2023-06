Los talentos ocultos de la familia real británica

Muchos de los integrantes de la familia real británica posee una variedad de habilidades especiales, específicamente Kate Middleton y el Príncipe William, destacan entre todos.

La princesa de Gales es una talentosa pianista, ya que desde niña toma clases de piano. Kate demostró su talento en el concierto “Royal Carols: Together at Christmas” en diciembre de 2021, interpretando la canción “For Those Who Can’t Be Here” con Tom Walker.

Luego, la duquesa tocó en el Eurovisión 2022 con el ganador Kalush, interpretando una nueva versión de su canción “Stefania”.

Mientras, el Príncipe de Gales también es pianista, pero mientras realizaba uno de sus compromisos públicos en Galway, Irlanda, William mostró que también sabe hacer malabares.

“El príncipe William podría tener lo que se necesita para representar la Capital de la Cultura de Galway 2020”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda en ese momento.

Los hijos de la pareja real no se quedan atrás, una fuente dijo a Us Weekley en abril de 2022 que la princesa Charlote le gustaba hacer acrobacias y la actuación.

Mientras, el príncipe William declaró en una entrevista que sus hijos eran amantes de la música y de bailar en casa: “La mayoría de las mañanas hay una pelea masiva entre Charlotte y George sobre qué canción se toca en la mañana”, declaró. “Y tengo que, ahora, básicamente priorizar que un día alguien haga esto y otro día sea el turno de otra persona. Así que George lo hace, luego Charlotte lo hace. Tal es el clamor por la música”.

Y nuevamente la princesa Charlotte resalta, porque aseguran que es fanática del “Waka Waka” de Shakira. “Hay muchos movimientos de cadera. Hay muchos disfraces (…) Charlotte, en particular, está corriendo por la cocina con sus vestidos y cosas de ballet y todo. Ella se vuelve completamente loca con Louis siguiéndola tratando de hacer lo mismo. Es un momento realmente feliz en el que los niños simplemente disfrutan bailando, jugando y cantando”, contó William.

También, el príncipe Harry destaca porque en diciembre de 2022, en su docuserie “Harry & Meghan” mostraron unas fotos en donde se veía Harry con una guitarra acústica durante un pícnic junto a su esposa Meghan Markle.

