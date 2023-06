Qué tan fiel es el signo de Géminis en el amor

En el amor Géminis es dinámico, intenso y un gran conversador que regularmente tiene excelentes citas, difícilmente hay aburrimiento, es optimista y fácil de querer. Enamorarse de este signo es sencillo, pero ¿qué tan fiel es en el amor?

Cada uno de los signos tiene un concepto diferente de lo que significa la fidelidad. En el caso del signo de los nacidos del 21 de mayo al 20 de junio es ubicado por los astrólogos del lado de los infieles principalmente porque es indeciso y se aburre fácilmente. Sin embargo, contradictoriamente es fiel cuando encuentra a una persona que le pone difíciles las cosas.

De acuerdo con Horóscopo Negro, Géminis busca variedad en su relación por lo que necesita una persona dinámica que al principio le de su espacio, pero que le siga el juego y se deje llevar por el momento.

¿Por qué Géminis es infiel?

Es un signo que tiene muchas cosas es mente, pero la fidelidad en el amor no es algo que esté entre sus prioridades. Los nativos de este signo no soportan por mucho tiempo una situación, es decir, necesitan riesgo, aventura y giros inesperados. Por naturaleza es un signo travieso que se deja llevar por la lujuria, y mientras no haya compromiso serio, no ve mal tener encuentros esporádicos.

Géminis es un signo de aire que crea conexiones sólidas a través del cambo de ideas, es decir, para sentir algo por una persona necesita atracción intelectual. Esto significa que su pareja debe estimularla a nivel mental también.

El signo de los gemelos tiene un encanto natural que inspira a la gente a acercarse, y como su carácter es divertido y sociable, conoce a muchas personas que podrían querer algo más que una amistad. A esto hay que sumar que Géminis es coqueto por naturaleza, cuando se combinan estas dos cosas, es una bomba de tiempo que no tarda en desencadenar un efecto de infidelidad, según explican astrólogos del sitio Horóscopo Géminis.

¿Cómo lograr que Géminis sea fiel?

A pesar de ser un signo potencialmente infiel, no significa que logre una conexión profunda y sincera con una pareja romántica. La astrología revela que una de las claves es mantener el interés en una relación con Géminis, es decir, abrir la posibilidad a los planes de última hora, las citas poco convencionales y la libertad de expresar lo que piensas del mundo real.

Este signo es un gran conversador y abrir un debate sobre cualquier tema lo mantiene siempre interesado.

