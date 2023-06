Canciller de México, Marcelo Ebrard, da a conocer su renuncia para buscar candidatura a la presidencia

En busca de adelantarse a sus adversarios rumbo a la candidatura a la residencia de México, el canciller Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que se hará efectiva a partir del próximo lunes 12 de junio.

Ebrard Casaubón busca lograr la candidatura del partido oficial, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que su necesidad de repuntar en la encuesta que definirá al abanderado, lo llevó a adelantarse a sus adversarios.

“He resuelto y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en todo el país”, dijo Ebrard.

Vamos en unidad al Consejo Nacional de Morena del domingo. A partir del 12 de junio me separo de SRE para participar en el proceso de selección del Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T conforme a las reglas que se aprueben. Será un orgullo participar !! pic.twitter.com/Aq0rOLtY3e — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 7, 2023

“Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de este gobierno y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto y por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con la ciudadana y sus ciudadanos”, añadió.

Ebrard buscará, como en ediciones pasadas, estar en las elecciones presidenciales a celebrarse en junio del año próximo, sin embargo, su máximo contrincante es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien libera las encuestas; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Marcelo Ebrard renuncia a su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes 12 de junio. pic.twitter.com/qRynF5d59L — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) June 7, 2023

Por ahora, Marcelo Ebrard se centró en la unificación y continuidad a la política de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, pidió asegurarse que la encuesta que va realizarse para seleccionar al candidato de Morena “sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta”.

El anuncio fue acompañado por un minuto de aplausos y gritos de “vamos a ganar, vamos a ganar” por parte de figuras como la exsubsecretaria Martha Delgado y Santiago Nieto, encargado de despacho de la Fiscalía de Hidalgo y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien ya había demostrado su apoyo al secretario.

