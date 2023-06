Padre de David Benavídez asegura que quieren una oportunidad con Canelo Álvarez para hacer historia y no por un ‘día de pago’

José Benavídez Sr., padre de David Benavídez, aseguró que su hijo solo quiere la oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para hacer historia y no por conseguir un ‘día de pago’.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez Sr. expresó que no les importa el dinero y tomarán el mínimo porque dependiendo del resultado la carrera de su hijo estará en otro nivel. El también entrenador del Monstruo Mexicano agregó que la única forma de callar a todos es aceptando la pelea, ya que eso es lo que todos quieren ver.

“Danos lo mínimo, dale a Canelo lo que quiere, solo queremos la oportunidad. Tenemos que probarnos a nosotros mismos primero. El pago no es un problema, tomaremos el mínimo. Cuando todo el mundo dice ‘día de pago’, no nos importa un cara** el ‘día de pago’. Nos preocupamos por la historia. Si perdemos con Canelo, eso será una victoria para nosotros. Si le ganamos a Canelo (David sería una) superestrella. No importa en qué dirección vaya, David irá a otro nivel”, dijo.

“Necesitamos esa pelea para hacer historia y mostrarle a la gente que somos los mejores en 168. Él nos necesita, lo necesitamos. Lo único que necesita para su legado es (pelear) contra David Benavídez, para callar a todos. Todos quieren ver la pelea. Creo que estamos (enfrentando a Canelo) en el momento adecuado. David es demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado joven. Canelo tiene demasiadas millas”, añadió.

A pesar de que los fanáticos y personalidades del boxeo quieren que esta pelea suceda a continuación, Canelo Álvarez está buscando la revancha con Dmitry Bivol para el mes de septiembre, pero según el equipo del ruso afirmó que el mexicano realmente no está interesado en el duelo y por ello buscarán una disputa con Artur Beterbiev.

A esto se le suma que el tapatío tiene una regla de no enfrentar a boxeadores mexicanos, pero el rey de las 168 libras dejó abierta la posibilidad de enfrentar a David Benavídez si las negociaciones con el ruso no llegaban a buen puerto.

“Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas (…) Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está David Benavídez, Charlo”, manifestó después de su pelea con John Ryder en México.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

