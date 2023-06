Irene Aldana confía en su boxeo para vencer a Amanda Nunes y sumar el cuarto cinturón para México en UFC

Irene Aldana tendrá la oportunidad de sumar el cuarto cinturón para México en UFC cuando enfrente a Amanda Nunes por el título de peso gallo en la edición 289, evento que se realizará en Canadá este sábado 10 de junio. La peleadora se siente tranquila y confía en que su boxeo al estilo mexicano pueda darle la victoria ante la brasileña.

En una entrevista con Fox Deportes, Aldana indicó que aunque tardó en llegarle la oportunidad, está enfocada en conseguir ese nuevo título para su país, como lo hicieron Brandon Moreno, Yair ‘Pantera’ Rodríguez y Alexa Grasso.

Como sabe que la campeona no se ha enfrentado a una peleadora con su técnica de boxeo, la peso gallo aseguró que tiene un excelente plan pelea y que buscará finalizar a Nunes como sea. Irene Aldana también cree que su corazón mexicano puede ser determinante para llevarse el triunfo.

“Estoy muy tranquila, más de lo que pensaba. (…) ahora mismo estoy en mi prime y con la mentalidad de ganar esa noche. (…) Hemos adaptado el estilo mexicano de boxeo al MMA, mi entrenador me ha preparado mucho y Amanda Nunes nunca se ha enfrentado a una peleadora que tenga mi técnica de boxeo y no me echo demasiadas flores. Este México vs. Brasil será algo importante”, dijo.

“El corazón mexicano puede ser el factor. Siempre iré hacia adelante y buscaré ganar y finalizar como sea. Tenemos un excelente plan de pelea, aunque haya adversidad tenemos que salir adelante. Estoy lista para escuchar: And New el sábado y sé que así será”, expresó.

Desde que Aldana reemplazó a la lesionada Julianna Peña, Amanda Nunes no ha dejado de halagar sus habilidades sobre el octágono y su poder de nocaut. Las declaraciones de la campeona emocionaron a la mexicana, que admitió sentirse honrada.

“Se siente muy padre ser reconocida por la campeona. Es difícil que una campeona sea la que reconozca a su rival y yo la respeto mucho. Yo iba debutando cuando ella ya era campeona. Que ella reconozca que soy una oponente digna es un honor muy grande”, manifestó.

Irene Aldana, de 35 años, tiene récord de 14 victorias y 6 derrotas en su carrera profesional. Por su parte, Amanda Nunes, también campeona de peso pluma de la compañía, quiere seguir ampliando su legado en las MMA. La brasileña posee registro de 22 triunfos y 5 reveses.

