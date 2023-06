Por qué no debes confiar en el “Ozempic natural” que es viral en TikTok

TikTok se está volviendo la red social perfecta para que cualquier persona (especializada o no), brinde recomendaciones sobre lo que debemos comer, tomar o beber para estar más saludables.

Recientemente ha habido un aumento en los usuarios de TikTok que se entusiasman con un suplemento dietético llamado berberina y sus supuestos beneficios para perder peso.

De hecho, hay quienes lo llaman “Ozempi de la naturaleza” en referencia al medicamento para la diabetes tipo 2 que ha ganado popularidad en los últimos meses.

La sustitución también surge para mitigar la escasez, ya que se ha vuelto cada vez más difícil de conseguir, incluso para las personas que lo necesitan para tratar su diabetes. Las alternativas al medicamento recetado, incluida la berberina, están apareciendo en todas partes. ¿Pero son seguros?

La parte de la “naturaleza” parece provenir del hecho de que la berberina se desarrolla naturalmente en productos botánicos como el sello de oro, el agracejo, la uva de Oregón, el felodendro y la cúrcuma de árbol.

“Es como una margarita o algo así”, dice un TikToker en un video . “Los efectos secundarios no parecen tan malos. Un poco de diarrea, malestar estomacal. Estoy como, ‘Estoy de acuerdo con un poco de eso’”.

Ozempic y otras semiglutidas pertenecen a una clase de medicamentos llamados agonistas de GLP-1, que suprimen las señales de apetito en el cerebro. Requieren una receta médica, cuestan alrededor de $ 1000 de su bolsillo y han tenido una demanda tan alta que los pacientes con diabetes han tenido dificultades para adquirirlos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó estos medicamentos para el tratamiento de la diabetes en diciembre de 2017.

Berberine es un suplemento de venta libre que se vende al por menor entre $15 y $40. Entre su accesibilidad y el hecho de que se deriva de la botánica, es una opción más atractiva para las personas que esperan obtener los beneficios de pérdida de peso que Ozempic puede ofrecer. Sin embargo, dado que es un suplemento dietético, no está regulado por la FDA. Y esa es una gran trampa.

Se ha alegado que la berberina también trata la diabetes, el colesterol, la presión arterial alta, las quemaduras, las aftas bucales, la enfermedad hepática, el síndrome del intestino irritable y el síndrome de ovario poliquístico. Muchas de estas afirmaciones aún no se han verificado en estudios rigurosos revisados ​​por pares. Un metanálisis de 49 estudios de 2022 publicado en la revista Frontiers of Nutrition concluyó que, si bien el suplemento puede ofrecer beneficios metabólicos, en particular para el corazón, ofrece rendimientos decrecientes para la pérdida de peso.

Los médicos conocen la berberina desde hace años. Jamie Kane, director del Centro para el Control del Peso de Northwell Health y jefe de la sección de medicina de la obesidad en la Escuela de Medicina Zucker en Hofstra/Northwell, dijo a MedPage Today sobre sus reservas sobre los suplementos. “Casi siempre, le digo a la gente que deje de tomarlos”, dijo Kane. “Y la berberina no sería una excepción a eso”.

Con la incertidumbre añadida por la falta de regulación, es difícil para los consumidores saber exactamente qué hay en sus botellas. “Si no sabe exactamente lo que está tomando y no está seguro de la eficacia, todo hace que sea muy difícil recomendarlo”, dijo.

