EE.UU. y Reino Unido forjan pacto estratégico ante nuevas amenazas, con dedicatoria a Rusia y China

El primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente estadounidense Joe Biden anunciaron un nuevo pacto estratégico para contrarrestar a Rusia o China, pero queda lejos del acuerdo de libre comercio con el que soñaba el Reino Unido tras el Brexit.

“Podemos contar el uno con el otro con una confianza absoluta”, afirmó Sunak en una rueda de prensa conjunta, en la que Biden dijo que Washington no tiene a “un aliado más cercano” que el Reino Unido.

President Biden met with Prime Minister Sunak today to deepen the close and historic partnership between the U.S. and the U.K.

The two leaders discussed bolstering energy security, addressing the climate crisis, strengthening our economic ties, and supporting Ukraine. pic.twitter.com/1ON6QMG669

