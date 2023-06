Entrenador de Dmitry Bivol revela que la revancha con Canelo Álvarez se estaría negociando en las 172 libras

Joel Díaz, entrenador mexicano de Dmitry Bivol, reveló que el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez está negociando para que la revancha se realice en un peso pactado de 172 libras para no poner en riesgo su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones a Aktitudf Boxing, Díaz aseguró que la pelea sí se va a realizar, pero en los términos que decida el mexicano. Agregó que el Canelo Team sabe que Bivol puede vencerlo tanto en 168 como en 175 y por eso quieren protegerlo, ya que, como no le quedan muchos combates, la idea es que se retire como campeón mundial.

“Lo que tengo entendido y he escuchado es que Reynoso no quiere pelear en 168 ni en 175, quiere pelear en 172 catchweight. ¿Por qué? Porque si pelean un catchweight y pierde Canelo, Canelo sigue siendo campeón de las 168. A Canelo no le quedan muchas peleas, dos o tres peleas y se retira, pero al retirarse se va a retirar campeón. Ellos saben que Bivol le gana a Canelo en las 68 y en las 75, por eso ellos se están preparando para dejar a Canelo en una buena posición”, dijo.

“Apenas se está negociando. La pelea yo pienso que sí se va a hacer, con base en lo que están negociando, la pelea se va a hacer, nada más que están todos los términos a favor de Canelo. No es lo que Bivol quiera. Bivol pelea en las 68 o en las 75, todo está a favor de Canelo, lo que Canelo quiera”, comentó.

Cabe destacar que Canelo Álvarez antes de vencer a John Ryder en México había dejado claro que su próximo objetivo sería la revancha con Dmitry Bivol en las 175 libras, pero el ruso expresó que no hay motivación para él repitiendo la pelea en su división y propuso bajar a las 168 libras para retar al mexicano por el campeonato indiscutido.

Tras conocerse el deseo de Bivol, Canelo Álvarez insistió en que la pelea se lleve a cabo en las 175 libras, pero, de acuerdo con Joel Díaz, los planes parecen haber cambiado. Además, hay que recordar que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que no avalaría la pelea en las 168 libras por la sanción que tiene a los boxeadores rusos debido a la guerra en Ucrania. Por ello, es difícil que la pelea se realice en el peso supermediano.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. En cambio, el invicto Dmitry Bivol es el monarca de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y posee 21 triunfos, 11 por la vía rápida, en su récord como profesional.

