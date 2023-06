¿Por qué la carta “objetivo” de los fiscales que investigan a Trump por documentos clasificados es una mala noticia?

El miércoles por la tarde-noche, el expresidente Donald Trump recibió una carta del fiscal especial Jack Smith informándole que es un “objetivo” de una investigación criminal por el hallazgo de cientos de documentos clasificados encontrados en su mansión de Mar-a-Lago.

En entrevista con MSNBC, el exfiscal federal y analista legal Renato Mariotti señaló que la carta que recibió el aspirante a la Casa Blanca es una mala noticia para él porque pareciera que se está planteando una posibilidad de que una acusación del gran jurado esté por llegar.

“La conclusión es que si un fiscal te dice que eres el objetivo de su investigación, significa que esperan acusarte“, sentenció Mariotti.

Incluso señaló que cuando él fungió como fiscal la frase “eres objetivo” significaba algo más que un señalamiento.

“Cuando era fiscal federal, cuando le decía a alguien que era un objetivo, eso era lo que quería decir. Cuando le envíe una carta de destino, significaba que iba a seguir una acusación. Y si uno de mis clientes recibe una carta de objeto ahora, esa es lo que les digo. Deben prepararse para una acusación y esperar que eso suceda y comenzar a prepararnos activamente para que eso suceda”, explicó.

Declaración con la que también coincidió el abogado conservador George Conway “básicamente le están diciendo que es probable que lo procesen”.

The Hill, así como otros medios, coincidieron al mencionar que existen varias razones por las que un fiscal envía una carta de objetivo, una de ellas sería ofrecerle al expresidente la oportunidad de testificar a medida que la investigación se acerca a su fin.

Pero una carta de destino también puede ser emitida junto con una votación del gran jurado o se pueden usar como una forma de iniciar conversaciones sobre acuerdos de cooperación y declaración de culpabilidad. Mientras que algunos fiscales prefieren no enviar la carta objetivo y acusar.

ABC reportó que el exagente especial del FBI, Asha Rangappa, cree que la carta “significa que básicamente están en la final de la investigación, al menos la que es objeto de la carta destino”.

Por su parte, The New York Times indicó que la reunión de los abogados de Donald Trump en el Departamento de Justicia tenía como objetivo argumentar por qué su cliente no debía ser acusado y que la carta de destino se refería al caso de Mar-a-Lago.

Donald Trump ha tenido una respuesta a la carta y se mostró hasta cierto punto optimista.

“Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado”, dijo Trump.

Se espera que en breve el fiscal Jack Smith, quien fue nombrado por el fiscal general Merrick Garland, para estar al frente de la investigación dé a conocer su veredicto.

