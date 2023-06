Trump asegura que “nadie le ha dicho que está siendo acusado”

El miércoles por la tarde-noche, la prensa estadounidense informó que las autoridades federales notificaron al equipo legal del exmandatario Donald Trump que está siendo objeto de una investigación criminal por haber ocultado en su residencia de Mar-a-Lago cientos de documentos clasificados y orquestar un plan para evitar que las autoridades los hallaran.

The New York Times informó a inicios de esta semana que los abogados de Trump Lindsey Halligan, John Rowley y James Trusty se reunieron en el Departamento de Justicia con altos funcionarios, entre ellos el fiscal especial Jack Smith, para argumentar por qué su jefe no debería ser acusado.

Sin embargo, se sabe que los representantes legales del exmandatario escucharon las alegaciones contra su cliente.

Dos asesores de Trump informados sobre la reunión del lunes dijeron a The Washington Post que siguen creyendo que Smith finalizará una decisión de acusación en las próximas semanas. Los asesores dijeron que se están preparando para una posible acusación contra el expresidente y la reunión no cambió sus expectativas.

Como era de esperarse, la noticia de la carta objetivo, se volvió tendencia en redes sociales y fue tema de conversación en todos los medios de comunicación, pero alguien no estaba enterado del tema, y esa persona es Donald Trump.

A través de Truth Social, Trump señaló que “nadie le ha dicho que está siendo acusado” e incluso volvió a decir que no debía ser causado penalmente en el caso “porque no he hecho nada malo”.

Sin embargo, se negó a responder directamente a la reportera Maggie Haberman, cuando le preguntó si le habían dicho que era un objetivo.

Mientras Trump se dice inocente, el exfiscal federal y analista Renato Mariotti indicó en entrevista con MSNBC que la carta que recibió el exmandatario es realmente una mala noticia para él porque todo parece indicar que el fiscal Smith se está preparando para una acusación.

“Cuando era fiscal federal, cuando le decía a alguien que era un objetivo, eso era lo que quería decir. Cuando le envíe una carta de destino, significaba que iba a seguir una acusación. Y si uno de mis clientes recibe una carta de objeto ahora, esa es lo que les digo. Deben prepararse para una acusación y esperar que eso suceda y comenzar a prepararnos activamente para que eso suceda”, explicó.

Conforme avanzan los días, Trump parece no tener salida, pues han aparecido evidencias claras que lo ponen tras las cuerdas, como, por ejemplo: videos de trabajadores moviendo cajas con documentos, un audio donde se puede escuchar al exmandatario hablar de un documento clasificado, entre otros detalles.

El problema en este caso, según han mencionado en reiteradas ocasiones expertos en la materia, es que Trump se negó a devolver los documentos que sacó deliberadamente de la Casa Blanca una vez que terminó su mandato.

Incluso, el exmandatario argumentó en varias ocasiones que dichos documentos le pertenecían, y que estaban desclasificados, además aceptó que guardó los sobres con dicha leyenda, pero en realidad estaban vacíos.

Sigue leyendo:

• ¿Por qué la carta “objetivo” de los fiscales que investigan a Trump por documentos clasificados es una mala noticia?

• Agentes del Servicio Secreto fueron citados para declarar por la investigación de documentos clasificados de Trump

• Abogados de Trump piden al Departamento de Justicia no acusar a su cliente por caso de documentos clasificados