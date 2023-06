Trump se burló del peso de Chris Christie; el exgobernador de Nueva Jersey lo llamó “bebé mimado”

Minutos después de que el exgoberndaor de Nueva Jersey Chris Christie se postuló a la presidencia en 2024, el expresidente Donald Trump le lanzó una crítica muy dura a través de Truth Social.

Fue a través de un video que el también aspirante a la Casa Blanca criticó el peso del candidato a la presidencia, comentario que ya tuvo una respuesta por parte de Christie.

En entrevista con CNN, Chris Christie dijo que cuando vio el video “simplemente renové en mi mente lo niño que es. Es un bebé”.

Y agregó “cada vez que quieres criticarlo de alguna manera, esa es la forma en que responde. Y tú y yo tenemos la suerte de ser padres. Y si tuviéramos un hijo que se comportara así, lo enviaríamos a su habitación, no a la Casa Blanca”.

“Es tan infantil. Es tan juvenil. Es un bebé mimado. Más allá de eso, ¿qué puede decir sobre algo así, eso es tan ridículo”, sentenció.

Y fue durante la misma entrevista que Christie se sinceró al decir “si queremos dar la noticia aquí hoy, he luchado con mi peso durante unos 20 años, como decenas de millones de estadounidenses”.

El video que le ha dado la vuelta al mundo se puede observar a Trump haciendo referencia al tamaño (corporal) de Chris Christie. El clip de 15 segundos, que fue alterado, muestra a Chris Christie con un fondo de bandeja de comida y un plato con alimento en la mano del político.

“¿Cuántas veces usó Chris Christie la palabra pequeño? ¿Tiene un problema psicológico con tamaño? En realidad, su discurso fue pequeño y no muy bueno. Divagaba por todos lados, y nadie tenía ni idea de lo que estaba hablando. Difícil de ver, aburrido, pero eso es lo que obtienes de un gobernador fallido (Nueva Jersey) que dejó el cargo con un índice de aprobación del 7% y luego fue expulsado de New Hampshire. ¡Esta vez, no será diferente!”, escribió Trump.

