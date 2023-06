Rosalía mostró piernones, calles de Tokio y a Lisa de Blackpink en videoclip “Tuya”

La Motomami, Rosalía, grabó una canción en la que experimenta con el género urbano y con sonidos japoneses. “Tuya” fue grabado por las calles de Tokio. La estética claramente tiene una influencia asiática. Este no sería el único video que filma la española en ese país.

En el pasado cometió la misma hazaña para “Candy”. Stillz fue el director a cargo. Mismo que tiene extensa experiencia con artistas del género urbano. Rosalía usó instrumentos japoneses y sonido típicos de la música española.

“Japón me da ganas de moverme despacio, con delicadeza… Es hermoso, lo mires por donde lo mires. Admiro la dedicación que ponen en las pequeñas cosas, me inspira con todo…”, agregó la intérprete de “Vampiros”, “Beso” y “con Altura” a la revista Vogue en un editorial de moda que realizó desde Tokio, justamente por la grabación de “Tuya”.

Por supuesto, destacó uno de los outfits que usó para el videoclip. Un vestido amarillo muy corto con el que mostró los piernones de la firma de diseño “Marni” y unas plataformas patentes negras de “Masion Margiela”. Hace unas semanas que volví a Tokyo para rodar el video de TUYA y xk esta ciudad me tiene enamora💛TUYA SALE ESTE JUEVES DIA 8 alas 00:00 ESPAÑA, 3:00 pm LA, 4pm MÉXICO y 6pm NY ME MUEROOO pic.twitter.com/j8QN7j5sDX— R O S A L Í A (@rosalia) June 6, 2023

“Me divertía creando looks en Tokio el día antes de la sesión… Los looks representan la alegría de ese momento, y también forman parte del contexto visual de Tuya, donde la sensualidad juega un papel importante”, agregó la española. TUYA – ROSALÍA pic.twitter.com/7OmwpAJtx5— LUCAS (@cunaltura) June 8, 2023

Además, al final del videoclip, la cantante aparece comiendo Ramen con una peluca rosada. Se puede observar rápidamente a la cantante de la banda de K- POP, “Blackpink“, Lisa. Esto es una manera muy sugerente de dar a entender que pudiese lanzar una colaboración con la misma. No sería la primera vez que la española da señales de sus próximos movimientos musicales. Según informa @Variety, la persona que llama a la puerta al final del video de “TUYA” de Rosalía, es LISA de BLACKPINK, dejando la puerta abierta a una futura colaboración. pic.twitter.com/WjseGcq5ZL— A PALÉ 🍭🏍 | TUYA IS COMING (@APALEAPALE) June 8, 2023 View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Aseguran que “Tuya” se la dedicó Rosalía a Hunter Schafer

El estreno de la nueva canción de la prometida de Rauw Alejandro ha supuesto también una noticia que está corriendo como agua en las redes sociales. Un ferviente fan de la cantante, de usuario en Twitter @motocarl_ , asegura que esta canción está inspirada en una supuesta relación que tuvo Rosalía con la actriz de la serie de Netflix “Euphoria”, Hunter Schafer.

Al estreno de “Tuya”, la misma reaccionó con un like a la publicación de la española. En su momento, se dejaron ver en varios eventos y Rosalía agradeció a Hunter con un “Te Amo…” por haberla acompañado a recibir un reconocimiento que le otorgó Billboard.

Posteriormente, Rosalía comenzaría su relación con el puertorriqueño, Rauw Alejandro. Con el que se comprometió y vive desde hace algún tiempo. Por su parte, Hunter Schafer sostuvo una relación con otro compañero de Euphoria y se mantiene luchando por los derechos de la comunidad LGTBQ. 🔴 El próximo single de Rosalía 'TUYA' esconde una dedicación MUY especial. Nos cuenta la historia de una noche de pasión entre ella y alguien que fue muy importante en su vida: Hunter Schafer



abro hilo 🧵👀 pic.twitter.com/0uSXiDtJ5s— sin altura (@motocarl_) June 7, 2023

En la misma entrevista con Vogue, Rosalía habló de cómo surgió su nuevo tema musical: “Es una conexión, o un encuentro erótico, con otra persona. El video se centra en una chica extranjera en Tokio que está sola todo el tiempo”, reseñó la revista. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

