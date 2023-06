Anuel AA: Así reaccionó el rapero al tema “Narcisista” de Yailin La Más Viral

Todo parece indicar que Anuel AA no es el único que se encarga de mandar indirectas a sus ex parejas a través de su música. Y es que ahora le tocó estar del otro lado de la moneda al ser el blanco de la nueva canción de la madre de su ex esposa, Yailin La Más Viral.

Fue hace unas horas cuando la dominicana lanzó el sencillo “Narcisista”, que tiene como destinatario al rapero puertorriqueño y al estilo de Shakira hace alusión a la relación que los llevó a procrear a la pequeña Cattleya.

“Ahora prefiero estar sola! El karma te va’ devolver pa’tra’… Real Hasta La Muerte… Y te volviste na’… Te volviste na”, son los versos que recita Yailin La Más Viral dentro de su tema, lanzando una golpe frontal al cantante de música urbana.

No pasó mucho tiempo antes de que las miradas se volcaran a Anuel AA y sus redes sociales se llenaron de mensajes en los que se cuestionó su opinión sobre la más reciente hazaña de su ex esposa.

Contra todo pronóstico, el intérprete de temas como “Más rica que ayer” y “Mejor que yo” decidió dar respuesta a los internautas y con un mensaje breve, pero contundente, dejó ver que la situación no lo afecta.

Es así como el trapero recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto sacando los dedos del medio, acompañado por las palabras: “Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA”, se lee junto a los hashtags #Milloneta y #Rompecorazones.

Horas más tarde, Anuel publicó un video cantando la Music Sessions de Shakira con Bizarrap: “Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique”, se le escucha cantar.

