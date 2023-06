Yailin La Más Viral gana miles de dólares por story de Instagram y mantiene a sus amigas

La ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral, fue la artista que más ruido generó en los pasados Premios Heat 2023 desde República Dominicana. Ahí, su amigo y locutor de Alofoke, Santiago Matías, la entrevistó y reveló los miles de dólares que cobra La Chivirika por publicación de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

“Tener 8 millones de seguidores. Las stories de Yailin, eso es increíble. Tiene 3, 4 millones de visitas. Estamos hablando que cobra $20, $40 mil dólares por historia”, dijo Alofoke sobre la cuenta de Instagram de Yailin La Más Viral y cómo, no solo su música, sino sus publicaciones ahí, monetizan.

Ir al minuto 3:00

Esto sin mencionar las marcas que le pagan por promocionar sus productos. También recordemos que esto es solo Instagram. La intérprete de “Solo Tu y Yo” con Shadow Blow también monetiza en la red social TikTok y Youtube. Sumado a las que solo sirven de reproducción musical como Spotify e iTunes.

Su nueva canción, “Narcisista”, alcanzó en tiempo récord los primeros lugares de las listas musicales, quedando muy cerca de la estrella del regional mexicano y de los corridos tumbados, Peso Pluma. De quien se dijo grabó un tema con la dominicana.

Yailin La Más Viral mantiene a sus amigas

Kika es la amiga inseparable de Yailin La Más Viral. Misma que cautivó a la prensa en los pasados Premios Heat 2023 con su dulzura y simpatía. Todo lo contrario a la imagen que tenían de ella cuando comenzó su relación con el cantante de género urbano, Anuel AA.

En otro video que publicó Yailin, se le ve hablando con Alofoke de Kika. De la que dijo que no quiere por nada del mundo que haga OnlyFans. “No, a Kika yo la mantengo”, se le escuchó decir a la cantante de Dembow y Trap. View this post on Instagram A post shared by Hilo Viral 👁️🧠 (@hiloviralnet) View this post on Instagram A post shared by @kiikaaaa_

Adicional a eso, también agradeció haber vivido esa ruptura con el ex de Karol G. “Yo estoy muy joven. Son 20 años, Yo tengo muchas que experimentar… No estaba mucho en eso. Todo lo que pasó fue bueno para que yo me enfocara en lo mío. Yo me estaba olvidando de Yailin la artista y estaba más con la familia…”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Sigue leyendo:

– Yailin La Más Viral triunfó en transparencias durante debut en Premios Heat 2023

– Anuel AA exige a Premios Heat que saquen a Tekashi 6ix9ine de hotel en Punta Cana o no canta

– Hermana de Yailin La Más Viral dice que la salvó de su propia madre y la acusa de mandar a robar

– Hermana de Yailin La Más Viral explota en llanto al aire: “Yo no como, no duermo…”

– Yailin ‘La Más Viral’ niega tener pareja y envía mensaje a las madres solteras

– Recostada y casi sin nada, Yailin La Más Viral presume masajes pospartos en Instagram