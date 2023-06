Dani Alves cuenta su verdad desde la cárcel y “perdona” a su denunciante: “No sé si ella duerme bien por las noches”

Dani Alves se sinceró y habló por primera vez a un medio sobre la acusación de violación que lo tiene en la cárcel de Brians 2, luego de ser acusado de violación por una joven a la que, presuntamente, forzó para satisfacerse sexualmente en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre pasado.

En la entrevista que concedió para el diario La Vanguardia, el futbolista explicó, de entrada, que hablaba para que la gente conociera su versión, ya que, según dijo, la opinión pública está basada en lo que ha dicho la denunciante y no refleja lo sucedido.

“Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño”, arrancó el exjugador de Pumas, quien busca aclarar lo que sucedió realmente, ya que las versiones que se conocen hasta ahora gracias a la denunciante “no tienen nada que ver con lo que pasó. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y terror que no tiene nada que ver con lo que yo hice“, acotó.

Acto seguido, apuntó a su inocencia y cuestionó la tranquilidad de la presunta víctima por difundir versiones que no son del todo reales.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila y si duerme bien por las noches… Pero yo la perdono. Yo nunca he hecho daño voluntariamente a nadie… Y aquella noche a ella tampoco”, sentenció.

¿Qué sucedió en la discoteca Sutton?

Después de esto, el futbolista narró lo que vivió aquella noche en el baño de la discoteca.

“Yo entré (en el baño) detrás de ella y ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento y permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water”, dijo, aunque no reveló los detalles sexuales.

“Aquella madrugada, cuando la mujer con la que tengo el problema sale del baño detrás mío, me quedo un rato junto a mi mesa, no mucho porque era tarde. Estaba con mi amigo Bruno y se me acerca otra gente antes de marcharme… Cuando me voy por el pasillo de salida he sabido, por las imágenes, que paso cerca de donde está la mujer llorando, pero yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera parado allí para preguntar qué pasaba y si en ese momento algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa”, agregó.

“Esa misma noche me habría presentado en una comisaría para aclarar lo que pasó”, dijo el defensor y aseguró que no se enteró de la acusación ese día. “Desde luego, allí nadie me dijo nada y me marché del Sutton tranquilo”.

Dani Alves se arrepintió de la infidelidad y no durmió junto a su esposa

Finalmente, el futbolista contó lo que sucedió al llegar a casa, cuando sintió un sentimiento de arrepentimiento y vergüenza por la infidelidad que acababa de cometer.

“Llegué a casa y me duché porque mi mujer dormía y yo me avergonzaba de mi infidelidad. Me enjaboné con rabia y me acosté en otra cama”, detalló, sosteniendo que es inocente de la violación, pero culpable de la infidelidad y que, por lo tanto, “a la única persona que le tengo que pedir perdón es a Joana Sanz“, afirmó.

El regreso a México con Pumas

Dos días después de este suceso, cuando el lateral izquierdo tenía que reportarse con Pumas en México, se enteró de los señalamientos por un medio de comunicación, pero su abogada investigó y le dijo que no había denuncia y que podía viajar.

“A los dos días volvía a México para jugar y en algún medio se publicó que una joven me acusaba de agresión sexual. Hablé con mi abogada Miraida Puentes y ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y podía irme de España con toda la tranquilidad. Por eso me fui“, explicó.

¿Por qué lo denunciaron entonces?

Finalmente, tratando de entender qué fue lo que pasó y lo que lo ha llevado hasta el punto en el que se encuentra, Alves dijo que la denunciante probablemente no pensó que el asunto llegaría tan lejos y ahora ya no sabe cómo pararlo.

“Se me ocurre que hay alguien que la aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, dio un paso adelante y no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido a mí”, sentenció.

