Demi Rose presume sus curvas al posar en un volcán, usando un ajustado enterizo

Tras varios días de ausencia en sus redes sociales Demi Rose ha regresado a publicar en Instagram, con una serie de espectaculares fotos tomadas en el volcán Teide, donde ella posó usando un ajustado enterizo estampado que remarcó sus curvas. El mensaje que escribió junto a su post fue: “En el punto más alto en las islas del Atlántico, en el tercer volcán más alto del mundo, a 3,715 metros (12,188 pies)”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Recientemente la modelo británica obtuvo más de 593,000 likes por unas fotos que la muestran sin ropa y tomando el sol en Ibiza, cubriendo su cuerpo con una toalla; ella escribió como título de las imágenes “ambiente de domingo”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi Rose ya supera los 20 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con fotos en las que aparece paseando por los mares de Ibiza, posando en la escalera de un yate y usando un microbikini con el que lució al máximo su retaguardia y sus exuberantes caderas. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: