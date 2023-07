Según astrólogos 4 signos son los que más se equivocan en el amor

Cada signo del zodiaco tiene una manera diferente de reaccionar cuando la dura realidad golpea a su puerta. En cuestiones románticas, algunos reconocen rápidamente cuando alguien no es el adecuado, pero otros tardan más tiempo en abrir los ojos.

Según los astrólogos, estos signos del zodiaco suelen equivocarse más en el amor porque no quieren ver que las cosas nunca van a funcionar, hacen hasta lo imposible por forzar las cosas, aunque en su interior sepan que están destinados al fracaso.

Cuando comienza una relación se compromete y espera que tenga una larga duración. Pensar que romperán en semanas o meses no es una opción, y si las cosas no funcionan es capaz de hacer cualquier cosa para solucionarlo, comentan en Collective World.

A este signo le lleva mucho tiempo reconocer que la persona con la que están no es la adecuada, no le gusta decir “adiós” rápidamente, así que puede resistir en esa relación a pesar de que las cosas no vayan a buen puerto.

Una vez que una relación está a punto de terminar quiere reparar lo que sea para que seguir de la mano con él o ella. Si bien es una cualidad en Virgo, cuando está con la persona equivocada puede ser algo tóxico para él.

A este signo no le gusta fallar, así que tiende a quedarse con esa persona a pesar de que, en su interior, sabe que se hace daño.

A estos signos les cuesta mucho trabajo reconocer que se equivocaron en el amor.

Foto: Shutterstock

Cuando se obsesiona con una persona resiste cualquier cosa solo para que las cosas “funcionen”. Ignorar las señales de alarma solo provoca que alargue su agonía, y es que Leo suele confundir la obsesión con el amor.

No soporta la idea de que un ex esté en los brazos de alguien más por lo que suele volver a él sin pensar en sus equivocaciones. Leo debe recordar que sus estándares son altos.

A Capricornio le toma bastante tiempo abrirse a una persona y una vez que lo hace le resulta difícil terminar. Si bien es inteligente, no quiere admitir que tomó la decisión equivocada y se convence a sí mismo que está en lo correcto. Y es que el trasfondo de esta actitud es el miedo a fracasar y comenzar de cero con alguien más.

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco que prefieren citas en casa a cenas en restaurantes

• El lado oscuro de tu signo zodiacal: cómo te afecta en el amor

• Los signos del zodiaco que se odian mutuamente