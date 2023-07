¿Se lo pidió Yailin? Tekashi 6ix9ine eliminó video en el que retaba a Anuel AA a resolver a golpes

Luego del conflicto que se armó en redes sociales en el que Anuel AA le sacó sus antecedentes penales acusándolo de pedófilo, Tekashi 6ix9ine compartió un video invitándolo a dejar de publicar cosas en redes sociales y mejor citarse en un lugar para ambos resolver sus problemas a golpes.

Todo comenzó cuando el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ compartió una fotografía en la que se veía el rostro de Cattleya, su hija junto a Yailin ‘La Más Viral’. Esa acción molestó mucho al rapero estadounidense que reaccionó dejándole un polémico comentario en el que lo calificaba como “rata” y lo acusaba de ser un padre irresponsable con la bebé de solo tres meses de vida.

Anuel AA no se quedó callado y mostró fotos de cuando estuvo involucrado en un caso de abuso sexual a una adolescente de 13 años. Tekashi terminó insinuando que el trapero era un retorcido por conquistar a Yailin cuando ella tenía 19 años, y luego, junto a ella, acusaron al artista puertorriqueño de haberla maltratado durante su embarazo.

La pelea que tuvieron a través de sus ‘stories’ en Instagram fue todo un “toma y dame” entre los intérpretes de ‘Pa’ ti’ y el intérprete de ‘Mejor Que Yo’. Fue tan fuerte que, comenzó el jueves por la noche y el viernes todavía seguía, al punto en el que 6ix9ine decidió retar a su examigo a resolver con golpes.

El video de Tekashi 6ix9ine retando a Anuel AA

Después de que la ‘Chivirika’ ventilara unas supuestas conversaciones de WhatsApp, en las que hasta “sin darse cuenta” mostró el número de teléfono de su ex, y Anuel la acusara de no dejarle ver a su niña, 6ix9ine salió a “calmar” todo haciendo una propuesta.

El cantante le pidió a compañero en la colaboración de la canción ‘Bebé’ que se encuentren para “farjarse” (golpearse) y solventar todo lo que está pasando. “Anuel ya no subas nada más. Si no es para encontrarte conmigo“, fue el texto que usó sobre el video que terminó eliminando.

“Yo no sé si quieres confundir a los fans tuyos y a tu audiencia diciendo que tú eres un gánster. Yo te conozco a ti y tú no eres así, tú andas con una pila de seguridad, tú andas, tú sabes, con bola de tigre. Yo te conozco a ti, tú no te gusta fajarte con la gente”, comenzó diciendo en el clip.

Luego completó diciendo que no es la primera vez que él le dice a Anuel AA que se encuentren para resolver cara a cara cada uno de los problemas que tienen, pero ahora lo hizo públicamente.

“Te dije mira, yo quiero pelear contigo, vamos a fajarnos, vamos a encerrarnos en un cuarto y fajamos. Mira, olvídate de los que pasó, tú y yo vamos a fajarnos. Tú me dices donde tú quieres encontrar, nos fajamos tú y yo. Nos encerramos en un cuarto y ya y terminamos esto, vamos”, terminó diciendo en el video que eliminó.

Se desconoce si entre ellos ya conversaron y por eso decidió desaparecer el clip retándolo o si tal vez Yailin se lo pidió para no hacer más escándalo.

Sigue leyendo:

– Los mejores memes que deja la pelea entre Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine

– Anuel AA arremete contra Tekashi 6ix9ine sacándole su oscuro pasado: “Hasta pedófilo saliste”

– Personas lloran cuando Tekashi 6ix9ine les regala $40,000 dólares en un barrio de República Dominicana