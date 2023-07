Usando microbikini negro Dua Lipa presume al máximo su cuerpo bronceado

Hace algunos días Dua Lipa viajó a Grecia -en compañía de su novio Romain Gavras– para disfrutar de sus vacaciones de verano, y ahí posó para muchas fotografías que han encantado a sus millones de seguidores en Instagram. Destacó una que la muestra sentada en un yate y usando un microbikini de hilos en color negro, lo cual le permitió lucir su escultural figura y un perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante británica también posó en un balcón, usando un minivestido de terciopelo en color rosa que combinó con sus botas altas. Con ello dejó ver que es gran fan de la muñeca Barbie, y hasta escribió junto a las imágenes (que llevan más de un millón de likes) el mensaje: “Vamos Barbie, vayamos de fiesta 💞🌴”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Al término de sus vacaciones Dua partió a Los Ángeles para asistir a la premiere de la película “Barbie”; ella acaparó las miradas al usar un vestido con acabado metálico y lleno de transparencias con el que dejó ver su ropa interior. En cuanto a su nuevo sencillo “Dance the night”, que es el tema musical de ese filme, ocupa actualmente el lugar 29 en la lista Hot 100 de Billboard.

