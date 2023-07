Ron DeSantis se descarta como compañero de fórmula de Donald Trump sino gana la nominación republicana

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura del partido republicano de cara a los comicios electorales del próximo año, se mostró renuente para sumarse a la fórmula de Donald Trump en caso de que el político de 77 años logre regresar a la Casa Blanca.

Durante su participación en el podcast de noticias, Wisconsin Right Now, el gobernador de Florida mencionó que su objetivo siempre ha sido convertirse en presidente de la nación y por ello no se ve en otro tipo de cargo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Trump pueda derrotarlo en las elecciones primarias y sumarlo a su fórmula con la promesa de convertirlo en vicepresidente una vez que se vuelva a Washington, DeSantis advirtió no estar interesado en otra posición que no sea la presidencia.

“No lo creo. No soy un tipo número dos. Considero que soy un líder que logrado mucho”, indicó.

De esta manera, si al final del proceso DeSantis no es elegido para representar a los republicanos en las elecciones del próximo año, entonces optará por dedicarse por completo a velar por el estado donde gobierna.

“Probablemente podría hacer más quedándome allí que siendo vicepresidente, pues en realidad no tiene ninguna autoridad”, subrayó.

Ron DeSantis confía en que podrá remontar la distancia que lo separa de Donald Trump. (Octavio Jones/Getty Images)

La realidad es que, de acuerdo con las encuestas, Ron DeSantis se ubica muy atrás de Trump quien en algunos estados le saca un margen de ventaja de hasta 30 puntos.

De hecho, otra de las interrogantes por despejar es descubrir en quién se apoyaría como su mano derecha en caso de resultar vencedor en la boleta electoral del 2024.

“Estoy dando un paso a la vez, y creo que eso es algo que evaluaremos a medida que pase el tiempo. El objetivo es ganar las primarias tempranas, y eso es lo que tenemos que hacer primero”, afirmó.

Asimismo, el aspirante de 44 años confirmó que en caso de ser derrotado en la contienda apoyaría al eventual candidato republicano, incluso si fuera Donald Trump.

Al respecto, Steven Cheung, portavoz del expresidente, señaló que el gobernador de Florina no tiene posibilidades de obtener la candidatura del partido.

“Ron DeSantis no es el chico de nadie. Es simplemente un tipo. Está ahí, hosco y triste, porque sus números son tan pequeños como él”, enfatizó.

