Adamari López se muestra muy sensual en top de lencería

Adamari López dejó claro que es una de las mujeres más hermosas y sensual de la industria del entretenimiento hispano. La conductora de televisión que acostumbra a publicar fotos y videos divertidos que encantan a su comunidad en Instagram, dejó boquiabiertos a muchos en uno de sus más recientes post.

En su perfil en la red social de la camarita compartió una galería de fotos en las que lució muy sensual con una blusa estilo lencero en color azul marino con escote en V de encaje en tono similar.

La ‘Chaparrita de Oro’ a juego con el top de infarto, llevó unos skinny jeans, zapatos de plataforma, cinturón y mini cartera en color azul; haciendo un look monocromático que la hizo lucir preciosa.

El hermoso vestuario lo completó con ondas en su cabello y con un maquillaje que daba dramatismo a sus hermosos ojos y que, sin duda, terminó por darle el toque especial.

La exconductora del programa ‘Hoy Día’ posó desde la tranquilidad de su hogar para presumir cómo iba de bonita a un evento muy especial.

Como era de esperarse, la también actriz recibió más de 81 mil “me gusta” de sus seguidores en Instagram y más de mil trecientos comentarios en reacción a su look.

“Súper, súper hermosa y esos ojos que hechizan”; “Esta mujer cada día más hermosa bella, definitivamente Dios la hace brillar”; “Que bonito es ver florecer una mujer”; “¿Disculpa en donde compraste tu blusa esta linda?”; “Perfecta! En cualquier edad y/o temporada”; “No necesitas Filtros Ada!! eres preciosa natural”; “De los mejores looks que he visto de ella, makeup, cabello luce bien juvenil y chic”; “Wow esa piel. Ada quedaste pasada, pero pasada de bella ¿Qué tal las sombras ahhh?”; “Te ves TAN linda Ada. Me encantò todo el look. Muy fresco, suave, refrescante, eres bella”; “¡¡Qué bella, Ada!! ¡¡Ese maquillaje te quedo bien bonito!” y “Estás espectacular. Ese azul te resalta los ojos”, se logra leer entre los comentarios.

¿Adamari podría ingresar a ‘¡Siéntese Quién Pueda!’?

Esta semana el programa de Univision dio la bienvenida a la Chiquibaby como una de sus nuevas conductoras, algo que su comadre Adamari López celebró.

En una publicación que hizo Stephanie Himonidis -verdadero nombre de la presentadora- mostrándose en el su primer día en el estudio de grabación, Ada le escribió: “Felicidades mi comadre bella. Te mereces todo lo bueno, eres la mejor”.

En ese mismo post, los internautas no perdieron oportunidad de pedir que ingresen a López a los conductores del programa, algo que no le desagradó a su amiga.

“Que lleven a Adamari también”, pidió una seguidora y Chiquibaby le respondió: “La voy a invitar”.

Adamari López al parecer todavía no se encuentra en disposición de poder aceptar ninguna propuesta laboral como conductora de televisión porque un contrato que firmó con Telemundo así lo estaría impidiendo. Sin embargo, la ‘Chaparrita de Oro’ se encuentra en negociaciones con la empresa para poder liberarse de ese acuerdo y poder aceptar nuevos proyectos.

