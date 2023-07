Fallece a los 76 años la cantante y actriz inglesa Jane Birkin

Jane Birkin, cantante y actriz inglesa con una trayectoria de más de cinco décadas, falleció hoy a los 76 años. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Cultura Francesa, a través de Roselyne Bachelot.

Nacida en Londres el 14 de diciembre de 1946 Birkin saltó a la fama tras aparecer desnuda en una escena de la película “Blow-Up” de 1966, convirtiéndose en símbolo sexual; para entonces estaba casada con el compositor John Barry. Años después comenzó una turbulenta relación con el poeta francés Serge Gainsbourg, con quien interpretó la canción “Je t’aime…moi non plus” (“Yo te amo…yo tampoco”), que fue un éxito en Francia pero cuya explícita letra causó gran escándalo.

A partir de entonces Jane adoptó Francia como su hogar y comenzó una extensa carrera en el cine y la música (se separó de Gainsbourg en 1980, pero siguieron trabajando en canciones). La artista también fue reconocida por la crítica por su trabajo en cintas como “Death on the nile” y “Devil under the sun”.

Jane Birkin fue encontrada sin vida en su casa de París; hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su deceso. La cantante tuvo tres hijas: Kate Barry (fallecida en 2013), Lou Doillon y Charlotte Gainsbourg, esta última una reconocida actriz y cantante.

